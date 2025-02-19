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3種食物隔夜別再吃！營養師：營養流失還可能致癌

▲▼菠菜,冬天,蔬菜,被窩,床。（圖／翻攝自pixabay）

▲營養師李婉萍提醒，有3種食物不要反覆加熱。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

如果食物當天吃不完，許多人會冰起來、隔天加熱繼續吃。對此，營養師李婉萍提醒，有3種食物不要反覆加熱、隔夜再吃，否則不但營養流失，還可能誘發致癌的風險。

李婉萍在臉書上分享，過年時通常家家戶戶都滿桌佳餚，但也開始了連吃數天隔夜菜的生活，雖然不浪費食物是美德，但有些食物真的不要反覆加熱、隔夜繼續吃。

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李婉萍列出了避免反覆加熱的3種食物，分別如下：

一、綠葉菜類：李婉萍說，含有高硝酸鹽的綠色葉菜，經過長時間放置及反覆加熱，不僅營養會流失，還讓細菌有足夠的時間將硝酸鹽分解成亞硝酸鹽，當有毒物質進入體內，就有可能誘發癌症風險。

▲蔬菜,波菜,菜價。（圖／CFP）

▲李婉萍提醒，綠色蔬菜不要反覆加熱，或是隔夜再吃。（示意圖／CFP）

二、海鮮類：李婉萍指出，海鮮類除了容易產生大量細菌繁殖，放置時間過長也會導致蛋白質氧化。若是保存不當，或是料理不完全，再吃下肚恐會造成腸胃不適，讓人噁心想吐，海鮮類的食物最好是當天就食用完畢。

▲▼海鮮、牡蠣示意圖。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

▲海鮮類容易有大量細菌繁殖，如果保存不當或料理不完全，可能會令人噁心想吐。（示意圖／自免費圖庫Pixabay）

三、油炸類：李婉萍提到，市面上販售的炸物，使用的通常並非好油，而不好的油脂若經過二次加熱，就會形成致癌物質丙烯醯胺，對身體造成慢性傷害，因此各種炸物都不建議重複高溫加熱再吃。

▼若不好的油脂經過二次加熱，會形成致癌物。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

▲▼營養師：油炸物少吃。（圖／Unsplash）

李婉萍最後強調，新鮮食材還是當天料理、當天吃掉最好，但如果真的要隔夜吃，也務必要用至少100度的高溫加熱，減少食物中毒的可能。

 
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