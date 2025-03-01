雲林八旬阿公失蹤孫女狂找人　竟倒臥鄰居後院...緊急救回一命

▲陳姓老翁被發現在鄰居後院花園，因體力不支倒臥在地。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

雲林大埤鄉1名八旬陳姓老翁患有失智症，日前接獲孫女報案表示阿公趁家人不注意又偷偷外出遍尋不，怕發生危險趕緊向大埤派出所員警求助。警員於周遭地區展開地毯式搜索，竟發現疑似闖進鄰居後院，果真發現老翁體力不支倒臥樹叢下，通報救護車到場協助就醫後，幸無大礙，結束一場虛驚。

陳姓老翁去年即因失智症曾迷路，幸得警方即時出手尋獲並安全送回。這回警員賴禹誠、劉子源調閱監視器畫面未發現老翁身影後，立即至現場勘察，研判老翁可能從庭院後門缺口離開家中，遂於周遭地區展開地毯式搜索。前往附近民宅調閱監視器時，發現老翁未行走大馬路，而是直接進入該住宅後院內。

警員向該戶屋主詢問時，屋主見影像即驚呼「老阿伯常常說他有種一棵樹在我家後方。」警員迅速由該民宅後院開始搜尋，果真於後院的花園角落發現老翁疑似體力不支倒臥在地上，立即通報救護車到場協助就醫。陳翁家人感激表示，日夜溫差大，老翁衣著單薄且倒臥位置十分偏僻，稱若不是警方積極調閱監視器畫面及協尋，恐有生命危險，十分感謝警方的積極協助，避免憾事發生。

斗南警分局長林文智提醒鄉親，家中若有長者患有失智等疾病，可以申請智慧手環，幫忙協助定位，若發現長者不知去向，請即向警察機關報案，以利警方立即前往協助處理，幫年長者找到回家的路。

▲花園角落發現老翁疑似體力不支倒臥在地上，立即通報救護車到場協助就醫。（圖／記者游瓊華翻攝）