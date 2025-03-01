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盡忠職守！雲林縣警察局副隊長劉丁心獲警界最高榮耀

▲雲林縣警察局保安警察隊副隊長劉丁心獲總統賴清德親自勉勵，表揚傑出表現。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣警察局保安警察隊副隊長劉丁心獲總統賴清德親自勉勵，表揚傑出表現。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣警察局保安警察隊副隊長劉丁心自2017 至2023年擔任科技犯罪偵查隊隊長期間屢屢破獲槍枝、毒品、詐欺與暴力犯罪等重大刑案，共計獲記大功7次，維護社會治安，不遺餘力。劉丁心於去年11月13日從行政院長卓榮泰手上接下行政院模範公務人員獎牌，於今年2月17日更親至總統府獲總統賴清德親自勉勵，表揚傑出表現。

劉丁心，2012年、2020年當選雲林縣警察局模範警察，2015年當選全國科技偵查楷模，2017年當選全國模範警察、國家警光獎，2021年當選全國績優刑警，2022年當選全國模範警察。獲獎無數的他，是拼命三郎，在他辦公室的牆壁上貼著「鍥而不捨」、「破黑除暗」的春聯，這是他的信念「為被害人伸張正義」。白天辦案、晚上上線監聽，一天24小時對他來說完全不夠用，即便是放假，也會北上南下帶著太太假裝情侶檔到犯嫌住處埋伏跟監。

科偵隊年年破獲大型詐騙機房，劉丁心是關鍵靈魂人物，堪稱詐騙剋星，施展「黏」字訣讓歹徒無所遁形。他與騙匪鬥智鬥勇，隨詐騙手法演變而隨之進化，運用科技警政精準研析收網時間，甚至有歹徒將他的照片設為手機桌面，時刻提防，不敢鬆懈，栽在他手下的犯嫌不計其數。

一次任務中，劉丁心率員前往攻堅時，詐騙集團首腦一看見他，脫口說出「怎麼又是你？」犯嫌馬上束手就縛、不敢抵抗。劉丁心說，他幾年前辦過1個高雄老阿嬤被詐騙70萬元，此後只要他上電視接受專訪發布破案新聞，老阿嬤就打來問「是騙我的那一個嗎？何時可以還我棺材本？」

劉丁心2月17日前進總統府獲總統賴清德親自勉勵，是全國警界最高榮耀，即是秉持「盡忠職守，勇於任事」的工作精神與「用熱忱服務鄉親、用法律守護正義」的信念，冀能為社會治安多盡一份心力。熱愛刑事偵查工作的他，亦曾於內政部警政署打詐中心成立時擔任講師分享成功經驗並多次在該局擔任講師，手把手傳授分享科技偵查等辦案方法與技巧，藉此強化同仁打擊犯罪能量。

對他來說，最有印象的是10幾年前在婦幼隊擔任偵查員時偵辦一起轄內數十名女學生遭陌生人襲胸性騷擾案件，歷經7個月抽絲剝繭、布線查緝才順利將歹徒繩之以法，接到被害女學生卡片，寫著「劉叔叔：謝謝您為了我翻遍了好多地方，都是為了找證據，更感謝您這七個多月的關心，離開家這七個月多月裡，就是有你們我們才會那麼安全。也謝謝您讓我家人現在更珍惜我更愛我都是因為您們⋯⋯」。

劉丁心說，在家整理舊書桌時突然發現二封10幾年前在婦幼隊時小女孩的來信，看了一下10幾年來的自己，還好，應該還是笨蛋一個沒改變，我一個笨蛋再怎麼努力一天也才24小時，笨蛋越多壞蛋越少。

雲林縣警局局長李建民表示，劉丁心在工作上全力付出，不分日夜，除暴安良維護治安之精神，足為同仁楷模，是雲林的榮耀，也是雲警的驕傲，期勉所有警察同仁均能堅守崗位，善盡職責，全心全力為社會治安奉獻心力。

►聽Podcast #我在案發現場

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