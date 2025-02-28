獨／數據曝光！9綠委罷免案「幽靈連署平均百份」　罷免藍委良率8成

▲藍青年軍發動罷免綠委。（圖／攝影中心）



記者杜冠霖／台北報導

中選會昨日公告第一波罷免案中，相較民團送件罷免藍委19案都過關，有9位綠委罷免案第一階段未過。根據記者掌握實際審核份數，綠委蔡其昌、張宏陸、李坤城、蘇巧慧、何欣純、林俊憲、王定宇、陳冠廷、伍麗華連署未過，幾乎每案都有千份上下遭剔除，絕大多數為居住期間不符，且幾乎每位綠委罷免連署都有上百「幽靈連署」，而罷免藍委案則有約百份遭剔除，多為公務人員或戶籍填寫不清，「良率」都在八成以上。

民團罷免開跑第一天、2月3日首批送件的罷免藍委案成功「全壘打」，已審核通過，可進入二階連署，包含藍委王鴻薇、李彥秀、葉元之、牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、鄭正鈐、游顥、馬文君、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、丁學忠、黃建賓、傅崐萁，以及目前停職中的新竹市長高虹安。還有2件市縣議員罷免案成案，為民進黨南投縣議員蔡銘軒、陳玉鈴。

另外，審核後，有9件罷免案未達罷免提議門檻，後續仍有一次補提機會，包含綠委蔡其昌、張宏陸、李坤城、蘇巧慧、何欣純、林俊憲、王定宇、陳冠廷、伍麗華。

中選會表示，罷免案依法於期限內經地方查對後由中選會委員會議審議，合於門檻規定者，則於審議通過後函請提議領銜人於文到次日起10日內至中選會領取連署人名冊格式。如不符門檻規定，則會請其補提，補提則以1次為限。

然而，根據記者實際掌握罷免審核份數，民團罷免藍委案中，不合格份數約在100至200份，以台北立委為例，王鴻薇提議人數3568，符合規定人數3406，不合格份數162，多為公務人員或戶籍地址填寫不明；李彥秀提議人數3791，符合規定人數3666，不合格份數125，多為戶籍地址填寫有誤或不明。另外，首波罷免連署中，新竹市立委鄭正鈐連署份數破7千，扣掉不符規定者還有6870人，數量驚人。

而罷免綠委審核狀況，幾乎每案都被剔除千份上下，以居住期間不符與重複提案最多，其中綠委王定宇罷免連署，有近半的1233份不合格，當中就有333份是居住期間不符；此外，幾乎每個綠委罷免案，都有百人上下的死亡連署。

以新北三綠委罷免案為例，蘇巧慧提議人數2735，符合規定人數1819，不合格份數916，光是居住期間不符就有443、死亡連署有84、姓名錯誤或不明71人。李坤城提議人數2719，符合規定人數1631，不合格份數多達1088，其中居住期間不符者407、死亡139；張宏陸提議人數2510，符合規定人數1614，不合格份數達896，居住期間404、死亡180。連署狀況相當慘烈。