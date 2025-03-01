罷免李坤城竟有139亡者連署　藍罷團嗆：綠執政天怒人怨讓死人都還魂

▲罷免民進黨立委的連署書中，驚見數百位死者連署。（圖／民進黨新北黨部提供）



記者杜冠霖／台北報導

中選會日前公告第一波罷免案中，相較民團送件罷免藍委19案都過關，有9位綠委罷免案第一階段未過。其中新北三綠委蘇巧慧、張宏陸、李坤城罷免案中，加起來就有403份死亡連署。對此，民進黨新北黨部昨（28日）酸，國民黨是傳說中煉金術士嗎？復活了數百人來參與連署。罷免李坤城團隊則反嗆，這是民進黨執政天怒人怨「死人都還魂出來連署」。記者三度詢問「這是正式採訪回應嗎？」該發起人再嗆，「民進黨執政天怒人怨是在開玩笑嗎？」

中選會日前公告首批罷免案審核結果，民團罷免藍委案成功「全壘打」，而藍營青年軍罷免綠委案，則是9案階未通過第一階段審核，平均遭地方選委會剔除上千份，幾乎每個綠委罷免案都有上百死亡連署。

以新北三綠委罷免案為例，蘇巧慧提議人數2735，符合規定人數1819，不合格份數916，光是居住期間不符就有443、死亡連署有84、姓名錯誤或不明71人。李坤城提議人數2719，符合規定人數1631，不合格份數多達1088，其中居住期間不符者407、死亡139；張宏陸提議人數2510，符合規定人數1614，不合格份數達896，居住期間404、死亡180。連署狀況可說相當慘烈。

對死亡連署狀況，民進黨新北黨部質疑，國民黨真的真的是傳說中的煉金術士嗎？在這次連署罷免中，竟然復活了數百人來參與連署。

罷免蘇巧慧藍營青年軍團體「去怋除穢」則公告，團隊已收到中選會送達的缺件函文，近日除了仍然維持一階的收件準備，會再衝刺一些數量，整併既有的保留件數 ，期望群眾書寫盡量工整，以求補件順利，「大家這段時間備妥的意向，可以在下週進行補充了喔！」

對於上百份死亡連署，罷免李坤城團隊在新聞群組中回應，「可能是民進黨執政天怒人怨，死人都還魂出來連署。」媒體詢問「確定要這樣回嗎？」該團隊發起人、藍營青年軍仍稱，「這是目前唯一的答案（苦笑）。」

有另一媒體詢問罷免團隊是否能提供正式回應，也有記者嚴肅表示，「這是正式採訪詢問，並不是私聊開玩笑。」該發起人仍堅持，「對啊！民進黨執政天怒人怨是在開玩笑嗎？」

