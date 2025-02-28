談大罷免陳水扁勸賴清德要理智　王鴻薇：學長的話要聽

▲王鴻薇要賴清德聽陳水扁的話。（圖／立委王鴻薇提供）



記者崔至雲／台北報導

全台大罷免烽火四起，中選會27日公布第一階段審查結果，有19位藍委及新竹市長高虹安一階過關；脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》昨天找來前總統陳水扁談大罷免。國民黨立委王鴻薇指出，節目中「學長」陳水扁雖然字句不提總統賴清德，但卻都是明明白白說給他聽。

王鴻薇指出，脫口秀節目賀瓏夜夜秀昨天針對罷免議題上片，請來了被罷免四次，保外就醫的陳水扁現身說法，沒想到陳水扁直言，更直言這場大罷免案是「世界少有」，連美國民主老大哥跟日本都沒有這樣搞，指出過去他身為少數總統，也沒有像現在這樣對立。

王鴻薇說，陳水扁在節目中提到，「天下之大不能獨佔，是應該要分享的」「他們（指立法權）也是要監督你，要制衡你，要反對你啊！這都是很正常的。」最後舉例現在立院的國是會議，就是當時連戰跟他提議，他也從善如流消彌對立，也對賴清德喊話「政治是高度妥協的藝術」，要抽離感情的因素理智思考，這些政治都後座力，更是冤冤相報何時了。

王鴻薇提到，身為少數執政的學長陳水扁，也在節目中提出他上任以後，包括行政院、大法官人事都提出相對雙方可以接受的人選，「我不會說清一色的，全部都是要用我民進黨的，全部都我阿扁的，全部都不能對我有批評的。」雖然字句不提賴清德，但卻都是明明白白說給他聽。

王鴻薇也說，陳水扁這樣苦口婆心、肺腑的言論，事實上就是說出了大罷免時期，賴清德面臨的困境，一個不願妥協、不願面對監督的執政黨，甚至製造政治對立，做著世界唯一史無前例的報復性運動，讓支持者陷入輸不起的氛圍之中，更是讓國家長期處於對立與仇恨，恐怕人民將永無寧日。