　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

談大罷免陳水扁勸賴清德要理智　王鴻薇：學長的話要聽

▲▼ 王鴻薇要賴清德聽陳水扁的話 。（圖／立委王鴻薇提供）

▲王鴻薇要賴清德聽陳水扁的話。（圖／立委王鴻薇提供）

記者崔至雲／台北報導

全台大罷免烽火四起，中選會27日公布第一階段審查結果，有19位藍委及新竹市長高虹安一階過關；脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》昨天找來前總統陳水扁談大罷免。國民黨立委王鴻薇指出，節目中「學長」陳水扁雖然字句不提總統賴清德，但卻都是明明白白說給他聽。

王鴻薇指出，脫口秀節目賀瓏夜夜秀昨天針對罷免議題上片，請來了被罷免四次，保外就醫的陳水扁現身說法，沒想到陳水扁直言，更直言這場大罷免案是「世界少有」，連美國民主老大哥跟日本都沒有這樣搞，指出過去他身為少數總統，也沒有像現在這樣對立。

王鴻薇說，陳水扁在節目中提到，「天下之大不能獨佔，是應該要分享的」「他們（指立法權）也是要監督你，要制衡你，要反對你啊！這都是很正常的。」最後舉例現在立院的國是會議，就是當時連戰跟他提議，他也從善如流消彌對立，也對賴清德喊話「政治是高度妥協的藝術」，要抽離感情的因素理智思考，這些政治都後座力，更是冤冤相報何時了。

王鴻薇提到，身為少數執政的學長陳水扁，也在節目中提出他上任以後，包括行政院、大法官人事都提出相對雙方可以接受的人選，「我不會說清一色的，全部都是要用我民進黨的，全部都我阿扁的，全部都不能對我有批評的。」雖然字句不提賴清德，但卻都是明明白白說給他聽。

王鴻薇也說，陳水扁這樣苦口婆心、肺腑的言論，事實上就是說出了大罷免時期，賴清德面臨的困境，一個不願妥協、不願面對監督的執政黨，甚至製造政治對立，做著世界唯一史無前例的報復性運動，讓支持者陷入輸不起的氛圍之中，更是讓國家長期處於對立與仇恨，恐怕人民將永無寧日。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 3 1486 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
知名電商傳「搬貨跑路」！鳳梨受害下通牒：將不再惜情
快訊／台中女墜樓　砸凹路邊轎車
曹興誠1500萬捐款羅生門　清大校長發內部信說明了
上市公司發布收購重訊　每股出價25元
飯前「做一事」瘦了！研究：肥胖風險大降39%　還能穩血糖
台南國中生猝死家屬被指前往撒冥紙　教育局誤植更正澄清

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

談大罷免陳水扁勸賴清德要理智　王鴻薇：學長的話要聽

嘉義縣228紀念追思音樂會 感謝先烈爭取台灣民主自由

賴清德稱228是蔣介石的滔天大罪　藍委轟：加大社會裂痕

獨／數據曝光！9綠委罷免案「幽靈連署平均百份」　罷免藍委良率8成

定調228事件起因於獨裁者為確保統治　賴清德談話有三大意義

「台積電」變「美積電」？　知情官員破除三大假風向

公務員須具結「沒有中國身分證」　翁曉玲批：恐嚇公務人員

9綠委罷免一階未過　凌濤翻出中選會「黑歷史」：根本綠營東廠

以罷制罷狙擊民進黨市議員？　牛煦庭揭最後未提案送件原因

賴清德指「團結台灣是我的使命」　蕭旭岑：他在講反話

蘆洲越堤道Y形岔路又出事！　重機號誌轉換煞停遭後車擊落

吳宗憲怒轟黃子佼「脫褲男」　「他回藝能界，我就離開」

陳志強娶曾智希「賣三張台積電」　肉麻情話連發喊：不可能離婚！

吳宗憲轟小優「自找死路」宋羽葤撤告　再譙黃子佼脫褲男「他復出我就離開」

對岸關注我漢光演習大動員　陸國防部正告 #民進黨 ：早晚收了你們

#竹東 驚現「3公尺深 #天坑 」　3秒吞掉休旅車！恐怖畫面曝

台中男抽菸見人馬上丟！　鷹眼警一測：這是K菸

竹東驚現「3公尺深天坑」　3秒吞掉休旅車！恐怖畫面曝

【都快起飛啦】米克斯貪玩不回家被罵！尾巴搖成螺旋槳

排隊等進停車場有人想插隊！？義交大哥立馬霸氣擋車叫他離開

談大罷免陳水扁勸賴清德要理智　王鴻薇：學長的話要聽

嘉義縣228紀念追思音樂會 感謝先烈爭取台灣民主自由

賴清德稱228是蔣介石的滔天大罪　藍委轟：加大社會裂痕

獨／數據曝光！9綠委罷免案「幽靈連署平均百份」　罷免藍委良率8成

定調228事件起因於獨裁者為確保統治　賴清德談話有三大意義

「台積電」變「美積電」？　知情官員破除三大假風向

公務員須具結「沒有中國身分證」　翁曉玲批：恐嚇公務人員

9綠委罷免一階未過　凌濤翻出中選會「黑歷史」：根本綠營東廠

以罷制罷狙擊民進黨市議員？　牛煦庭揭最後未提案送件原因

賴清德指「團結台灣是我的使命」　蕭旭岑：他在講反話

林萱瑜放閃Junior「雪地嘟嘴貼臉」喜慶紀念日！　甜笑緊抱老公

嘉義零食電商傳「搬貨跑路」！網紅鳳梨受害下通牒：將不再惜情

台AV女優胎尼「日本二度出道」！1年前失敗被嘲沒放棄　他讚：很佩服

印尼紡織巨頭經營59年倒閉…3／1停止營運　上萬職員一夕失業

快訊／台中北區「1女墜樓」砸凹路邊轎車　頭部撕裂傷搶救中

律師好奇小便斗隔板真正用途？他曝擋不住視線　網友幫解答

報名秒殺！麻將大賽嗨翻東森廣場「應援親友團」也有獎拿

曹興誠1500萬捐款羅生門　清大校長發內部信說明了

快訊／特攻洋將「福袋」開到大獎　飛馳首秀轟31分力克海神

絕命終結站成真！29歲男遭「全球最刺激雲霄飛車」輾過　重傷慘死

陳志強娶曾智希「賣三張台積電」　肉麻情話連發喊：不可能離婚！

政治熱門新聞

賴清德指228原因非族群衝突　「獨裁者蔣介石為確保統治犯滔天大罪」

罷綠委一階沒過關？　藍青年軍：無從得知

9綠委罷免案一階審查未過　趙少康轟：戰力弱又沒出息的在野黨

怒指蔣萬安吼「加害者後代滾！」　228受害者家屬淚：他殺我家人

「台積電」變「美積電」？　知情官員破除三大假風向

獨／數據曝光！9綠委罷免案「幽靈連署平均百份」　罷免藍委良率8成

轟柯文哲解除禁見「戲精耍特權」　黃智賢質疑：政客這麼大嗎？

賴清德緊盯衛福部！醫院壅塞「別只有解釋」　下令回去討論擬策略

馮翊綱稱「共機飛來是大內宣」　她轟：這是國軍每天真實面對的威脅

民眾黨首次「無柯一日北高」　黃國昌：柯會很高興從一個人變一群人

中選會：19立委罷免案可進二階連署　9立委未達一階門檻

感受到柯家人巨大悲傷　黃國昌：民眾黨絕不會讓柯主席的家人孤單

法官不斷居間協調　陳智菡曝柯文哲解除禁見檢辯交手細節

快訊／前總統府發言人丁遠超辭世　上週浴室滑倒撞到頭

更多熱門

相關新聞

賴清德稱228是蔣介石的滔天大罪　藍委轟：加大社會裂痕

賴清德稱228是蔣介石的滔天大罪　藍委轟：加大社會裂痕

今天是二二八事件78周年紀念日，總統賴清德出席中樞紀念儀式時表示，二二八事件是「獨裁者蔣介石」犯下的滔天罪刑。對此，國民黨立委許宇甄認為，賴清德利用追思機會將歷史悲傷事件過度簡化，而忽視帝國主義對台灣造成的傷害，再利用民族主義攻擊國民黨及前總統蔣中正，賴清德這種狹隘歷史觀及過度偏激的解讀，對歷史真相的追求和社會和解沒有幫助，只會加大社會裂痕，使歷史傷口再次被撕裂，難以彌合。

獨／數據曝光！9綠委罷免案「幽靈連署平均百份」　罷免藍委良率8成

獨／數據曝光！9綠委罷免案「幽靈連署平均百份」　罷免藍委良率8成

定調228事件起因於獨裁者為確保統治　賴清德談話有三大意義

定調228事件起因於獨裁者為確保統治　賴清德談話有三大意義

9綠委罷免一階未過　凌濤翻出中選會「黑歷史」：根本綠營東廠

9綠委罷免一階未過　凌濤翻出中選會「黑歷史」：根本綠營東廠

以罷制罷狙擊民進黨市議員？　牛煦庭揭最後未提案送件原因

以罷制罷狙擊民進黨市議員？　牛煦庭揭最後未提案送件原因

關鍵字：

罷免陳水扁賴清德王鴻薇

讀者迴響

熱門新聞

網紅3歲女兒感冒送醫　打針後死亡！

台南13歲國中生猝死　母崩潰：兒被霸凌廁所餵毒

13歲國中生猝死疑被霸凌餵毒！嬤淚崩控訴

衰男花448萬買到賓士車王　控業者只修不換

樂天女孩跳一半「驚變3顆奶」

大賣場停車場上演活春宮　男女主角身分曝

全聯抽「7台電動名車」中獎名單出爐

陳志強邀她當伴娘「被堅決拒絕」

吃自助餐「2道菜」別夾！　營養師吐原因

國中生猝逝疑遭餵毒　網怒洗版學校FB

坤達「低調合體柯佳嬿」一起喝陳志強喜酒

逛日本「驚見買一送一」爽結帳！下秒虧大了

大賣場停車場賓士活春宮　主角喊冤：沒有連結

蕾菈減肥1年半「33.9%→18%」

日AV女優擁「宇宙戰艦級上圍」回歸了！

更多

最夯影音

更多

蘆洲越堤道Y形岔路又出事！　重機號誌轉換煞停遭後車擊落

吳宗憲怒轟黃子佼「脫褲男」　「他回藝能界，我就離開」

陳志強娶曾智希「賣三張台積電」　肉麻情話連發喊：不可能離婚！

吳宗憲轟小優「自找死路」宋羽葤撤告　再譙黃子佼脫褲男「他復出我就離開」

對岸關注我漢光演習大動員　陸國防部正告 #民進黨 ：早晚收了你們

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面