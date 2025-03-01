趙少康指罷綠「戰力弱」 藍罷團炸鍋：戰鬥藍怎不帶侯友宜去撞牆？

▲前中廣董事長趙少康 。（圖／趙少康辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

針對9名綠委罷免案一階連署審查未過一事，中廣前董事長趙少康昨（28日）痛批，沒看過戰力這麼弱的在野黨，並直言，國民黨連署抄名單被抓包，擺爛又耍廢，沒出息至此。趙少康說法也引起一線罷團不滿，藍營粉專政客爽就怒嗆「老藍男無能狂怒」，罷免蘇巧慧藍營青年軍團體「去怋除穢」幹部也在公開社群嗆聲，「趙少康腦殘了嗎？什麼戰鬥藍怎麼不帶著侯友宜去撞牆」、「黨公職有誰站出來？」

民團罷免開跑第一天、2月3日首批送件的罷免藍委案成功「全壘打」，已審核通過，可進入二階連署，包含藍委王鴻薇、李彥秀、葉元之、牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、鄭正鈐、游顥、馬文君、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、丁學忠、黃建賓、傅崐萁，以及目前停職中的新竹市長高虹安。還有2件市縣議員罷免案成案，為民進黨南投縣議員蔡銘軒、陳玉鈴。

另外，審核後，有9件罷免案未達罷免提議門檻，後續仍有一次補提機會，包含綠委蔡其昌、張宏陸、李坤城、蘇巧慧、何欣純、林俊憲、王定宇、陳冠廷、伍麗華。根據審核狀況顯示，幾乎所有綠委罷免案都被地方選委會剔除上千份連署，大部分為居住期間不符，且每案都有百人左右「死亡連署」。

對於藍軍一階連署挫敗，前中廣董事長趙少康不滿表示，9件失敗的都是民進黨立委，還包括一般認為被罷免機會很高的張宏陸、伍麗華。加上先前傳出好幾件連署「抄名單」被抓包的，都是罷免民進黨立委的連署案，已經嚴重影響國民黨形象，也讓支持者失望，「沒看過戰力這麼弱的在野黨」。

趙少康也直指，當初侯友宜和他選總統副總統競選補助金1億4000多萬元，不是都捐給國民黨了？40多個區域立委當選的政黨補助金，每票50元，每年2億多元，4年10億元都到那裡去了？如果都付黨工薪資了，那黨工的動員力在哪裡？國民黨過去總是質疑民進黨發動的罷免案，連署名單都是抄來的，所以要修正選罷法，連署必須附上身分證，結果現在的反惡罷居然好的不學，也在抄名單？

然而，趙少康一席言論也引起一線罷團不滿，負責罷免蘇巧慧的青工會黨工就在公開社群砲轟，「趙少康是腦殘了嗎？什麼戰鬥藍，怎麼不帶著侯友宜去撞牆」、「國民黨公職到底有誰站出來了？」、「所有厭惡民進黨的人，都該是罷免團體一份子啊！」

▼藍營一線罷團炸鍋。（圖／讀者提供）

