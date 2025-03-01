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社會 社會焦點 保障人權

車手拒繳3千元「減刑沒了」　下場要關1年半加罰6萬元

記者黃翊婷／綜合報導

張姓男子曾因詐欺案件被羈押，獲釋後又加入詐團擔任車手，導致受害者損失10萬元，他到案之後雖然坦承犯行，卻遲遲不肯繳交犯罪所得3000元，因而失去減刑機會。雲林地院法官日前審理此案，並依犯3人以上共同詐欺取財罪，判處張男有期徒刑1年6個月，併科罰金6萬元，罰金部分得易服勞役60日。

▲▼紙鈔,鈔票,千元鈔票,新台幣。（圖／記者袁茵攝）

▲張男坦承擔任詐團車手，卻遲遲不肯交出犯罪所得3000元。（示意圖／記者袁茵攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，張男去年10月間透過他人介紹加入某詐騙集團，擔任取款車手，雙方約定每日報酬為3000元；該詐團成員透過LINE刊登投資廣告，誘騙受害者下載投資APP，成功詐得10萬元。

張男接到上級指示，前往某停車場拿取裝有受害者銀行提款卡的信封袋，再前往超商使用ATM領錢，完成之後才拿到報酬3000元。後來受害者發現異狀並報警處理，警方很快便循線逮捕張男。

雲林地院法官表示，張男在接受偵查及法院審理時，對於上述犯行均坦承不諱，但經過法院多次提醒，他都沒有繳交犯罪所得3000元，因此，無從依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段、洗錢防制法第23條第3項規定減刑。

法官提到，張男先前就曾因詐欺案件被羈押，獲釋之後竟又加入詐團，犯下此案，雖然他已經坦承犯行，卻遲遲沒有賠償受害者分文，也沒有繳回犯罪所得，他的行為應予譴責，最終依犯3人以上共同詐欺取財罪，判處他有期徒刑1年6個月，併科罰金6萬元，罰金部分得易服勞役60日，全案仍可上訴。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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