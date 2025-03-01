填個資抽獎「試試又不會少塊肉」　苦主慘噴6.3萬元

記者黃翊婷／綜合報導

宜蘭一名網友小青（化名）先前在Instagram參加盲盒抽獎活動，本來以為「反正只是填個資料，試試看又不會少一塊肉」，沒想到卻一步一步踏入詐團陷阱，最終損失6萬3267元，讓他感到很後悔，「不要隨便提供個資，這是詐騙的起點！」

▲小青原本以為只是填資料參加抽獎，不會有問題，最後卻遭詐騙損失6萬3267元。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

內政部警政署165打詐儀錶板近日分享一起案例，網友小青日前在Instagram看到一個非常吸引人的盲盒抽獎活動，只要按照指示登錄個人資料，就可以參加抽獎，當時他心想「反正只是填個資料，試試看又不會少一塊肉」，結果填完資料不久，他就收到中獎8萬8888元的通知。

小青說，當下以為是自己運氣好，「主辦單位」請他加入LINE領獎，對方看起來很專業，甚至有客服回覆，導致他放鬆警惕，一步一步踏入陷阱；接著，對方說他的銀行帳戶沒有開通第三方認證，希望透過LINE通話指導開通，否則可能無法順利匯入獎金。

小青坦言，做到這個步驟的時候，他一度有點猶豫，但又覺得畢竟都走到這一步了，於是按照指示打開網銀，這時，對方又以「為了避免被扣高額稅金，需要先支付手續費 6萬3267元」為由，要求匯款，他以為這種大額獎金都會有一些流程，便乖乖轉帳。

小青表示，沒想到錢一匯過去，對方就失聯了，他的LINE也被封鎖，這才驚覺被詐騙了，讓他深感後悔，「不要隨便提供個資，這是詐騙的起點！」他也希望透過個人經驗分享，提醒大家不要上當，千萬不要輕易轉帳，任何要求預付款的抽獎都是騙局。