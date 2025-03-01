肚子餓賣帳戶換2000元　新竹男被判關10個月

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿興（化名）聲稱自己缺錢又肚子餓，便將金融帳戶以2000元為代價賣給他人，結果淪為詐騙集團人頭戶，導致5人受害，共計損失22萬元。新竹地院法官日前審理此案，並依犯修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，判處阿興有期徒刑10個月，併科罰金3萬元。

▲阿興為了2000元賣掉自己的帳戶。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿興明知不能將金融帳戶資料隨意交給他人使用，卻還是在2023年12月間將自己名下帳戶的存摺、提款卡及密碼交給他人，換取2000元報酬；詐團成員隨後使用阿興的帳戶行騙，成功從5名受害者手中騙得22萬元。

阿興到案之後坦承為了2000元出售帳戶，但他強調，當時因為缺錢，加上肚子餓，才會把帳戶以2000元為代價賣給綽號「大頭」的人，兩人是在2023年3、4月間認識的，不過，他並不知道「大頭」的真實身分。

新竹地院法官認為，阿興擁有多年工作經驗，甚至自述過去工作1天工資大約是1000元至1500元，應當不可能輕易相信單純出售帳戶，不必付出任何時間、勞力工作，就能獲得2000元報酬這種事情，這部分的說詞顯然有違常情。

法官表示，雖然阿興在審理期間坦承客觀上有出售帳戶的事實，但他矢口否認參與詐騙，至今拒不認錯，也沒有與任何受害者達成和解或賠償損害，最終依犯修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，判處他有期徒刑10個月，併科罰金3萬元，罰金部分得易服勞役30日，全案仍可上訴。