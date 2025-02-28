台男在新加坡被抓！　涉信用卡詐騙「最重恐關10年」

▲台灣男子在新加坡涉及信用卡詐欺案被逮捕。（示意圖／視覺中國）

記者詹雅婷／綜合報導

台灣一名26歲男子26日在新加坡遠東商業中心（Far East Plaza）遭逮捕，涉及信用卡欺詐案。男子28日被控串謀詐騙，依據新加坡《刑事法典》，一旦詐騙罪名成立，他最重可被判處坐牢10年或罰款，或兩者並行。

新加坡媒體亞洲新聞台、海峽時報等報導，這名台灣男子26日入境新加坡，前往遠東商業中心一間手機行消費。警方透露，當時接獲店家出現可疑信用卡付款交易的通報，隨後派出警力與保全人員合作，並在店家的協助之下，當場逮捕這名男子。

新加坡警察部隊27日指出，依據初步調查，這名台灣男子據信是海外犯罪集團工作，被懷疑使用與遭竊信用卡相關的非接觸式支付行為，也就是企圖利用手機NFC移動支付功能，透過綁定被盜信用卡資料，在新加坡多個地點進行欺詐性交易。

警方表示，男子在落網之前已完成數筆交易，從多間7-11超商購買Razer Gold禮品卡，總價值1110新幣（約新台幣2.7萬元）。Razer Gold是遊戲公司Razer推出的虛擬貨幣，可被拿來購買遊戲商品或是在遊戲平台上購買籌碼（credit）。

警方已追回這些Razer Gold禮品卡，並查獲3部手機。依據《刑事法典》第420節條文，詐欺罪一旦成立，可被判處最重坐牢10年或罰款，或是兩者並行。警方提醒，未經授權使用他人信用卡或是簽帳金融卡是嚴重罪行，將嚴肅看到任何涉及欺騙罪行的行為，違者將被繩之以法。