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3月新制來了！機上禁用行動電源、北捷優惠縮水　肺鏈疫苗擴大對象

▲台北捷運悠遊卡取消優惠。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北捷運常客優惠縮水。（示意圖／記者林敬旻攝）

生活中心／綜合報導

進入3月份，有多項攸關民眾權益的新制上路，包括公費肺炎鏈球菌疫苗擴大對象、台北捷運常客優惠原本最低7折變85折，以及長榮、華航禁止旅客在航程中使用行動電源等。《ETtoday新聞雲》以下整理新制懶人包，供讀者參考。


》慢性腎病新藥健保擴大給付

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台灣今年起邁入超高齡社會，健保署長石崇良表示，高齡人口增加，多重慢性病個案隨之攀升，糖尿病、高血壓等，對控制透析新發生率充滿挑戰，幸好科學進步帶來希望，臨床研究證實SGLT2抑制劑對糖尿病、心衰竭、慢性腎臟病有延緩腎功能惡化作用。

健保署自3月1日起擴大SGLT2抑制劑用於給付糖尿病的健保給付範圍，適用於慢性腎臟病和心衰竭，給付前提是患者必須加入相關慢性病共同照護，以利早期用藥，再搭配生活型態改變等衛教，加強慢性腎臟病防治，避免個案進入洗腎階段，預估每年受惠15萬至20萬人。


》公費肺炎鏈球菌疫苗擴大對象

國內目前針對65歲以上長者提供公費肺炎鏈球菌疫苗，疾管署表示，考量部分年輕族群也屬於感染後出現嚴重併發症與死亡的高風險對象，從3月10日起開放19-64歲且符合脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全等5類高風險對象，可免費接種1劑13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）及1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23），約25萬人適用。

【更多詳情】
公費肺鏈疫苗3/10擴大對象！19~64歲「5高風險族群」可免費打2劑

▲▼長者肺炎鏈球菌疫苗（PPV23）。（圖／記者洪巧藍攝）

▲肺炎鏈球菌疫苗（PPV23）。（圖／記者洪巧藍攝）


》長榮、華航禁用行動電源

韓國釜山飛往香港的釜山航空班機先前在起飛前發生火警，肇因疑似是行動電源或其他電子設備導致。為避免類似情況發生，長榮航空、中華航空公告，3月1日起在飛行中全程禁用行動電源及備用鋰電池。

星宇航空則表示，一直都規定全程禁用並禁止充電。台灣虎航也指出，台灣虎航本來就已禁止機上使用行動電源，目前持續加強宣導提醒旅客。

【更多詳情】
華航跟進3月起「禁用行動電源」　台灣4家航空通通不准用

▲▼華航公告3月起全航班禁用行動電源。（圖／華航臉書） ▲▼長榮航空機上使用行動電源新制。（圖／長榮航空臉書）

▲長榮及華航禁止旅客在航程中使用行動電源。（圖／長榮、華航提供）


》航班過境費每架多收3500元

為維持飛航服務品質、強化飛航安全，民航局規劃調整台北飛航情報區「過境航路服務費」，過境航班每架次從1萬元漲為1萬3500元，漲幅35%，3月1日起實施，預估年收入可增6億元。民航局強調，該費用僅針對過境航班收取，在台灣機場起降航班不受影響。

【更多詳情】
航班過境費每架多收3500　年收入增6億元


》違規不參加道安講習可罰1800元

公路局表示，3月1日起，民眾參加道安講習，除了監理站所外，還可透過「道路交通安全講習系統網站」，查詢46家受託辦理道安講習的單位地點、開班情形，自行依自己需求，選擇適合的上課時間及地點預約參加講習。

講習所衍生的相關費用，包含場地、講師、通知單印製及郵寄等費用，依使用者付費原則，其收費基準將比照目前已辦理的自費講習每小時收取200元。在監理站所或受委託單位上課，收費都相同。

公路局提醒，無正當理由不依規定接受講習者，會有1800元罰鍰；經再通知參加講習，逾期6個月以上仍不參加者，將會吊扣其駕駛執照。

【更多詳情】
小心違規！道安講習3月起須付費「每小時200元」　不參加再罰1800

▲▼3月起違規道安講習可到民間受託單位上課。（圖／公路局台北區監理所提供）

▲3月起違規道安講習可到民間受託單位上課。（圖／公路局台北區監理所提供）


》台北捷運常客優惠　最低7折變85折

台北捷運公司表示，面對電費、薪資及基本工資等調漲各方沉重壓力之下，今年恐首度出現虧損，董事會去年通過調整常客優惠行銷方案，未調整捷運票價，經市府核准後，捷運常客優惠將自今年3月1日起，由原本7至9折優惠，調整為85至95折。

【更多詳情】
乘客注意！北捷3／1起「調整常客優惠」　原最低7折變85折


》貓空纜車漲價　每人單次票180元

台北捷運公司表示，貓空纜車將自3月3日起調整收費方式，將原採站數計費改為單次票，原1站70元、2站100元、3站120元，改為一般旅客每人每次票價180元、一日票每張300元，而台北市民、全國6至12歲兒童、65歲（含）以上老人、身心障礙者及其必要陪伴者1人等，票價維持不變，但無論身份類別，只要升級水晶車廂，每人每趟都要加價50元。

【更多詳情】
貓纜3/3漲價！原最低70元變「每人單次票180元」　台北市民凍漲


》 新北YouBike恢復前30分鐘免費

新北市政府表示，為落實減碳目標及打造健康樂活城市，新北市YouBike2.0公共自行車系統將自3月1 日起重新啟動前30分鐘免費，同時YouBike租賃站進駐貢寮區及烏來原鄉，達成新北市29個行政區「區區有YouBike」新里程碑。

▲▼新北市重新啟動YouBike2.0前30分鐘免費。（圖／取自新北交通局）

▲新北市重新啟動YouBike2.0前30分鐘免費。（圖／取自交通局）


》露營場強制收集處理污水

台灣近來吹起露營風，為避免露營產生污水直接排放污染水體，環境部修正公告「禁止足使水污染行為」，規範水污染管制區內露營場應收集污水，並設置污水處理設施處理，處理後排放水質應符合放流水標準，違反規定最高可罰300萬元。上述規定在3月1日起施行。


》陸上強風特報增加「鄉鎮燈號」

現行出現10級以上陣風，氣象署就會發布陸上強風特報。為提供更細緻告警，氣象署3月起將試辦「陸上強風特報鄉鎮燈號」，強風特報鄉鎮化並透過「黃、橙、紅」燈號示警，提供詳細在地風力動態，其中平均風速達12級以上或陣風14級以上，將警示紅燈，代表需立即於室內避風防範。

【更多詳情】
陸上強風特報3月起增「鄉鎮燈號」　14級陣風亮紅燈需躲室內

▲▼陸上強風特報鄉鎮燈號。（圖／氣象署提供）

▲陸上強風特報鄉鎮燈號。（圖／氣象署提供）

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