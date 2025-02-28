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公費肺鏈疫苗3／10擴大對象！19~64歲「5高風險族群」可免費打2劑

▲▼長者肺炎鏈球菌疫苗（PPV23）。（圖／記者洪巧藍攝）

▲肺炎鏈球菌疫苗（PPV23），資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內目前針對65歲以上長者提供公費肺炎鏈球菌疫苗，考量部分年輕族群也屬於感染後出現嚴重併發症與死亡的高風險對象，疾病管制署今（28）日宣布從3月10日開始開放19-64且符合脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全等5類高風險對象，可免費接種1劑13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）及1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23），約25萬人適用。

衛生福利部今日公布3月新制，疾病管制署規劃3月10日起將19-64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險民眾納入公費肺炎鏈球菌疫苗實施對象，可接種1劑PCV13及1劑PPV23以減少IPD發生風險，降低疾病負擔。

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疾管署指出，肺炎鏈球菌為感染人類重要且常見的細菌，常引起多種侵襲性病症，主要包括敗血症、肺炎、腦膜炎、關節炎及心包膜炎等，甚或導致死亡。任何人都可能感染肺炎鏈球菌，而高風險對象，更應加以注意預防。國內從2023年底擴大推動65歲以上民眾肺炎鏈球菌疫苗接種計畫，提供兩劑（1劑PCV13及1劑PPV23）公費肺鏈疫苗。

副署長曾淑慧表示，後續經衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）建議，自今（2025）年3月10日起將19-64歲IPD高風險對象納入公費肺炎鏈球菌疫苗實施對象，提供1劑13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）及1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23），從健保相關就診資料推估，符合資格族群約25萬人，對象定義如下：

1、脾臟功能缺損。
2、先天或後天免疫功能不全。
3、人工耳植入。
4、腦脊髓液滲漏。
5、一年內接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤者及器官移植者。

疾管署表示，適用年齡以「接種年」減「出生年」計算大於等於19歲及小於等於64歲者，若以114年為例，實施對象為於民國50年（含）以後出生且95年（含）以前出生。請檢具診斷書等相關佐證資料，或經醫師依民眾之健保就醫資料或病歷等評估後接種。

至於相關保護效果，曾淑慧表示，肺炎鏈球菌疫苗的保護效力與個人的免疫功能有關，PPV23疫苗保護涵蓋範圍較廣，而PCV13能提升免疫記憶且保護效力比較久，所以依照時間完成兩劑接種，可以達到最完整保護。

研究資料顯示，接種肺炎鏈球菌疫苗可以有效降低感染後併發如肺炎、敗血症、腦膜炎等嚴重併發症風險，對中重症保護力高達75%。

▲▼19-64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險對象肺炎鏈球菌疫苗接種須知，接種時程表。（圖／翻攝自疾管署網站）

▲19-64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險對象肺炎鏈球菌疫苗接種須知，接種時程表。（圖／翻攝自疾管署網站）

疾管署也說明接種原則，肺鏈疫苗與其他疫苗可同時接種於不同部位或間隔任何時間接種。從未接種過PCV13/15及PPV23者應先接種1劑PCV13，間隔至少8週再接種1劑PPV23

如果曾接種過PCV13/15，間隔至少8週者可接種1劑PPV23；曾經接種PPV23且間隔至少1年者可接種1劑PCV13；如已接種過PCV13/15及PPV23疫苗，代表已經完整接種肺炎鏈球菌疫苗，無需再接種PCV13及PPV23疫苗。

疾管署再次呼籲，請符合資格民眾儘速前往接種，合約醫療院所等相關接種資訊可透過各地方衛生局網站查詢，此外，65歲以上民眾為公費肺炎鏈球菌疫苗實施對象，尚未完整接種PCV13及PPV23者，亦請儘速安排接種。

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