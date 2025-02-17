乘客注意！北捷3／1起「調整常客優惠」　原最低7折變85折

▲台北捷運將於今年3月1日起調整常客優惠。（圖／台北捷運公司提供）

記者袁茵／台北報導

台北捷運公司面對電費、薪資及基本工資等調漲各方沉重壓力之下，今年恐首度出現虧損，董事會去年通過調整常客優惠行銷方案，未調整捷運票價，經市府核准後，捷運常客優惠將自今年3月1日起，由原本7至9折優惠，調整為85至95折，將影響層面降至最低。

台北捷運公司今（17日）表示，今年3月1日起調整後的北捷常客優惠，每月搭乘捷運11至20次，現金回饋5%，相當於全票票價95折；每月搭乘捷運21至40次，現金回饋10%，相當於全票票價9折；每月搭乘捷運41次以上，現金回饋15%，相當於全票票價85折。

台北捷運公司指出，每月票價支出超過1200元者，可購買使用TPASS 1200定期票，在30天內不限搭乘基北北桃轄內公共運輸工具，包含台鐵、國道客運、市區公車、捷運、輕軌以及YouBike，鼓勵民眾多多使用，可將通勤成本影響減至最少；此外，敬老卡、愛心卡、兒童卡等法定優惠票種，優惠方式及優惠金額維持現行方案。

台北捷運公司提到，交通部實施的TPASS 2.0公共運輸常客優惠回饋方案，旅客持電子票證至交通部公路局常客優惠回饋網頁完成登錄，每月搭乘臺北捷運達11次以上，可額外再享北捷搭乘金額2%回饋。交通部另提供今年3月31日前完成登錄，可再早鳥專屬加碼10%回饋優惠，相關TPASS 2.0回饋方案資訊，詳見交通部公路局常客優惠回饋網頁。