快訊／華航跟進3月起「禁用行動電源」　台灣4家航空通通不准用

▲華航公告3月起全航班禁用行動電源。（圖／華航臉書）

記者李姿慧／台北報導

繼長榮航空宣布3月起全航班全程禁用行動電源後，原本僅採「建議不使用」的華航也跟進了，華航公告，3月1日起，飛行中全程禁用行動電源及備用鋰電池。

韓國釜山飛往香港的釜山航空班機日前在起飛前發生火警，肇因疑似是行動電源或其他電子設備導致，除韓國的航空公司紛紛祭出管制新制外，長榮航空昨(25日)也宣布，3月1日起，行動電源及備用鋰電池在航程中全程禁止使用及充電。

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原本僅規定「建議乘客航程中不要使用行動電源」的華航也跟進了，中華航空今(26日)宣布，飛行中全程禁用行動電源及備用鋰電池。

華航表示，為了飛航安全，自3月1日起，行動電源及備用鋰電池於本公司航班全程禁止使用及充電。華航也提醒旅客搭機前再檢查一遍，先將設備充滿電量，行動電源跟備用鋰電池要隨身攜帶及妥善包裝，共同維護航班安全。

星宇航空則表示，星宇航空現行規定行動電源應隨身攜帶並放置妥當，不可託運，且一直都規定全程禁用並禁止充電；旅客若有充電需求，機上螢幕或飛機座椅皆有配備電源插座和USB連接埠，可提供旅客使用。

台灣虎航也指出，台灣虎航本來就已禁止機上使用行動電源，目前持續加強宣導提醒旅客，行動電源的存放位置需要隨身攜帶。