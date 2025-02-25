吊臂砸中捷釀重大工安　法院判2工人緩刑理由：很努力彌補過錯

▲中捷2023年重大意外，2名釀禍工人今均獲緩刑。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

2023年5月台中捷運車廂遭興富發吊臂砸中，釀1死15傷重大意外，釀禍的許姓工人以及呂姓工人被依過失致死罪起訴。台中地院今宣判許、呂各被判1年2月、1年徒刑，均緩刑3年。理由為，地院認定許姓工人為指揮者，責任較大，但2人均是一時疏忽犯案，並非故意，且積極賠償損害，很努力彌補過失，合議庭認為緩刑較為適當。

台中地院指出，合議庭審酌，被告許姓工人、呂姓工人都坦承犯行，且沒有前科，都是一時疏忽犯下本案，不是故意要犯案，積極跟被害人、被害人家屬調解並賠償損害，認為2人已經很努力要彌補過錯。

▲▼法院認為，2名工人是一時疏忽釀禍，並非故意犯案，犯後坦承犯行。（圖／民眾提供）



雖然與其中一名加拿大籍的被害人因調解數額有爭議，因此無法達成和解，但並非不能以民事訴訟解決。

至於辯護人有請求宣告6個月以下有期徒刑部分，合議庭則認為太輕不可採。經科刑辯論，認定2人沒有再犯之虞，分別判處許1年2月、呂1年徒刑，合議庭認為均以暫不執行較為適當，均宣告緩刑，以期自省。

檢方起訴指出，興富發建案「文心愛悅」2023年5月10日執行塔吊作業時，工人操作不當導致起重機桁架斷裂，長40公尺、重3.3公噸的吊臂應聲墜落，砸向台中捷運軌道，導致捷運迎面撞上，造成1死15傷。

當時檢方訊後認蔡姓工地負責人、劉姓吊車業者、呂姓現場操作吊車人員、許姓現場指揮吊車人員等4人，涉犯過失致死、過失傷害及公共危險罪嫌，分別命蔡、劉、呂、許以50萬、30萬、20萬及20萬交保。

中檢歷經1年3個月調查，認定負責操作車的呂男，及在現場負責指揮的許姓男子，發現吊車的臨時插銷與旋轉盤發生異狀，竟沒有照機具操作守則進行排除，反而擅自進行水平移動，導致產生斜拉剪力，導致吊臂脫落，呂、許2人應注意而未注意，涉有過失，依過失致死罪嫌起訴。

據查，該建案業主是興富發建設公司，承攬頂樓起重機的為齊裕營造公司，齊裕委託宇球施作頂樓起重機工程後，又把工程發包給嘉謜。另一方面，蔡姓工地負責人及劉興吊車業者，因為只是在1樓進行輔助性的指揮，檢方認並無過失；至於興富發及其他營造公司，也因嫌疑不足，獲不起訴處分。