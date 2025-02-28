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長榮華航機上禁用行動電源！3月新制懶人包　普拿疼7款藥漲價

▲▼機艙,飛機,搭飛機。（圖／CFP）

生活中心／綜合報導

即將進入3月，有多項新制上路，包括長榮、華航都禁止旅客在航程中使用行動電源，以及駕駛違規不參加道安講習可罰1800元。另外，台北捷運常客優惠原本最低7折變85折，貓空纜車也漲價。醫藥部分，一般人常用的普拿疼，7款藥品最多貴20元。《ETtoday新聞雲》以下整理新制懶人包，供讀者參考。

》長榮、華航禁用行動電源

韓國釜山飛往香港的釜山航空班機先前在起飛前發生火警，肇因疑似是行動電源或其他電子設備導致。為避免類似情況發生，韓國的航空公司紛紛祭出管制，而長榮航空、中華航空近日也陸續公告，3月1日起在飛行中全程禁用行動電源及備用鋰電池。

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星宇航空則表示，星宇航空現行規定行動電源應隨身攜帶並放置妥當，不可託運，且一直都規定全程禁用並禁止充電；旅客若有充電需求，機上螢幕或飛機座椅皆有配備電源插座和USB連接埠，可提供旅客使用。

台灣虎航也指出，台灣虎航本來就已禁止機上使用行動電源，目前持續加強宣導提醒旅客，行動電源的存放位置需要隨身攜帶。

【更多詳情】
華航跟進3月起「禁用行動電源」　台灣4家航空通通不准用

▲▼華航公告3月起全航班禁用行動電源。（圖／華航臉書） ▲▼長榮航空機上使用行動電源新制。（圖／長榮航空臉書）

▲長榮及華航禁止旅客在航程中使用行動電源。（圖／長榮、華航提供）


》航班過境費每架多收3500元

為維持飛航服務品質、強化飛航安全，民航局規劃調整台北飛航情報區「過境航路服務費」，過境航班每架次從1萬元漲為1萬3500元，漲幅35%，3月1日起實施，預估年收入可增6億元。民航局強調，該費用僅針對過境航班收取，在台灣機場起降航班不受影響。

【更多詳情】
航班過境費每架多收3500　年收入增6億元


》違規不參加道安講習可罰1800元

公路局表示，3月1日起，民眾參加道安講習，除了監理站所外，還可透過「道路交通安全講習系統網站」，查詢46家受託辦理道安講習的單位地點、開班情形，自行依自己需求，選擇適合的上課時間及地點預約參加講習。

講習所衍生的相關費用，包含場地、講師、通知單印製及郵寄等費用，依使用者付費原則，其收費基準將比照目前已辦理的自費講習每小時收取200元。在監理站所或受委託單位上課，收費都相同。

公路局提醒，無正當理由不依規定接受講習者，會有1800元罰鍰；經再通知參加講習，逾期6個月以上仍不參加者，將會吊扣其駕駛執照。

【更多詳情】
小心違規！道安講習3月起須付費「每小時200元」　不參加再罰1800

▲▼3月起違規道安講習可到民間受託單位上課。（圖／公路局台北區監理所提供）

▲3月起違規道安講習可到民間受託單位上課。（圖／公路局台北區監理所提供）


》台北捷運常客優惠　最低7折變85折

台北捷運公司表示，面對電費、薪資及基本工資等調漲各方沉重壓力之下，今年恐首度出現虧損，董事會去年通過調整常客優惠行銷方案，未調整捷運票價，經市府核准後，捷運常客優惠將自今年3月1日起，由原本7至9折優惠，調整為85至95折。

【更多詳情】
乘客注意！北捷3／1起「調整常客優惠」　原最低7折變85折


》貓空纜車漲價　每人單次票180元

台北捷運公司表示，貓空纜車將自3月3日起調整收費方式，將原採站數計費改為單次票，原1站70元、2站100元、3站120元，改為一般旅客每人每次票價180元、一日票每張300元，而台北市民、全國6至12歲兒童、65歲（含）以上老人、身心障礙者及其必要陪伴者1人等，票價維持不變，但無論身份類別，只要升級水晶車廂，每人每趟都要加價50元。

【更多詳情】
貓纜3/3漲價！原最低70元變「每人單次票180元」　台北市民凍漲


》 新北YouBike恢復前30分鐘免費

新北市政府表示，為落實減碳目標及打造健康樂活城市，新北市YouBike2.0公共自行車系統將自3月1 日起重新啟動前30分鐘免費，同時YouBike租賃站進駐貢寮區及烏來原鄉，達成新北市29個行政區「區區有YouBike」新里程碑。

▲▼新北市重新啟動YouBike2.0前30分鐘免費。（圖／取自新北交通局）

▲新北市重新啟動YouBike2.0前30分鐘免費。（圖／取自交通局）


》慢性腎病新藥健保擴大給付

台灣今年起邁入超高齡社會，健保署長石崇良表示，高齡人口增加，多重慢性病個案隨之攀升，糖尿病、高血壓等，對控制透析新發生率充滿挑戰，幸好科學進步帶來希望，臨床研究證實SGLT2抑制劑對糖尿病、心衰竭、慢性腎臟病有延緩腎功能惡化作用。

健保署自3月1日起擴大SGLT2抑制劑用於給付糖尿病的健保給付範圍，適用於慢性腎臟病和心衰竭，給付前提是患者必須加入相關慢性病共同照護，以利早期用藥，再搭配生活型態改變等衛教，加強慢性腎臟病防治，避免個案進入洗腎階段，預估每年受惠15萬至20萬人。

》普拿疼伏冒全系列7款藥漲價

普拿疼去年才調漲「止痛藥系列產品」，藥師近日已接獲普拿疼代理商通知，3月15日旗下普拿疼伏冒系列也要漲價，總共七款藥品漲價，漲幅約在5%到6%，每盒建議售價最多增加20元。

【更多詳情】
普拿疼伏冒全系列7款藥漲價！3/15起每盒最多貴20元

▲▼普拿疼伏冒，藥局。（圖／記者洪巧藍攝）

▲普拿疼7款藥品漲價。（圖／記者洪巧藍攝）


》露營場強制收集處理污水

台灣近來吹起露營風，為避免露營產生污水直接排放污染水體，環境部修正公告「禁止足使水污染行為」，規範水污染管制區內露營場應收集污水，並設置污水處理設施處理，處理後排放水質應符合放流水標準，違反規定最高可罰300萬元。上述規定在3月1日起施行。


》陸上強風特報增加「鄉鎮燈號」

現行出現10級以上陣風，氣象署就會發布陸上強風特報。為提供更細緻告警，氣象署3月起將試辦「陸上強風特報鄉鎮燈號」，強風特報鄉鎮化並透過「黃、橙、紅」燈號示警，提供詳細在地風力動態，其中平均風速達12級以上或陣風14級以上，將警示紅燈，代表需立即於室內避風防範。

【更多詳情】
陸上強風特報3月起增「鄉鎮燈號」　14級陣風亮紅燈需躲室內

▲▼陸上強風特報鄉鎮燈號。（圖／氣象署提供）

▲陸上強風特報鄉鎮燈號。（圖／氣象署提供）

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