快訊／長榮航空宣布：3月起全航班「全程禁用行動電源」

▲長榮航空機上使用行動電源新制。（圖／長榮航空臉書）

記者李姿慧／台北報導

日前韓國釜山飛往香港的釜山航空班機起飛前發生火警，肇因疑似是行動電源或其他電子設備，韓國航空公司紛紛祭出管制新制，國籍長榮航空今(25日)也宣布，3月1日起，行動電源及備用鋰電池在航程中全程禁止使用及充電。

長榮航空今在臉書粉絲團公告「重大通知」，宣布3月1日起，全面禁止於航程中使用行動電池與鋰電池。長榮航空公告，為確保飛航安全，自2025年3月1日(台灣時間)起，行動電源及備用鋰電池於航程中全程禁止使用及充電喔。

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至於如果個人電子產品在機上有使用電源的需求，長榮航空建議旅客，登機前先將設備充滿電量，此外，多數機型座椅都有提供AC插座及USB(Type A)充電孔，建議旅客可利用機上充電設備。

長榮航空說明，長榮規定行動電源及備用鋰電池不得託運，皆須作為手提行李妥善放置，避免擠壓或受損。為強化飛航安全，自2025年3月1日起，長榮航空所有航班全程禁止使用及充電行動電源和備用鋰電池。建議旅客在登機前先將設備充滿電量，多數機型座椅亦提供AC插座及USB(Type A)充電孔。

星宇航空則表示，星宇航空現行規定行動電源應隨身攜帶並放置妥當，不可託運，且一直都規定全程禁用並禁止充電；旅客若有充電需求，機上螢幕或飛機座椅皆有配備電源插座和USB連接埠，可提供旅客使用。

台灣虎航則表示，台灣虎航本來就已禁止機上使用行動電源，目前持續加強宣導提醒旅客，行動電源的存放位置需要隨身攜帶。