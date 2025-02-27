貓纜3／3漲價！原最低70元變「每人單次票180元」　台北市民凍漲

▲貓空纜車。（圖／ETtoday資料照）

記者袁茵／台北報導

台北捷運公司今（27日）表示，貓空纜車將自3月3日起調整收費方式，將原採站數計費改為單次票，原1站70元、2站100元、3站120元，改為一般旅客每人每次票價180元、一日票每張300元，而台北市民、全國6至12歲兒童、65歲（含）以上老人、身心障礙者及其必要陪伴者1人等，票價維持不變，但無論身份類別，只要升級水晶車廂，每人每趟都要加價50元。

台北捷運公司說明，貓空纜車原本票價採搭乘1站70元、2站100元、3站120元的計費方式，與世界各國觀光纜車相比，收費方式較複雜、票價過於低廉；面對龐大的設備維護費用，加上物價通膨、電費攀升與基本工資調漲等壓力，使得營運成本大幅增加。

北捷指出，經參考國內外同業收費方式、巿府三貓2.0會議多次討論及貓空商圈在地代表建議，簡化收費方式並適度反映合理票價勢在必行。以國內外知名觀光纜車票價為例，日月潭纜車每公里票價約100元、日本箱根纜車每公里票價約80元、新加坡花柏山線纜車每公里票價約230元、韓國松島海上纜車每公里票價約210元，調整後的貓空纜車平均每公里票價約45元，仍遠低於國際纜車同業。

北捷提及，貓空纜車將自今年3月3日起調整收費方式，台北市民、北市府退休公教人員、全國6至12歲兒童、65歲（含）以上老人、台北市55歲（含）以上原住民、身心障礙者及其必要陪伴者1人等具優惠身分者，票價維持不變，每人每次票價50元、一日票每張100元；至於一般旅客原以站數計費方式，改為以單次票計算，每人每次票價180元，一日票每張300元。

北捷也提到，「水晶車廂」維持通透度與觀景感受的設備維護成本較高，本次調整參考去年7至9月到訪貓纜旅客意見回饋，及韓國、香港等觀光纜車同業在透明車廂皆採差別定價方式，因此3月3日起旅客搭乘水晶車廂時，除原有纜車票價外，不論身分類別，升等搭乘水晶車廂，每人每趟次加價50元。

▼貓空攔車將於3月3日調整票價。（圖／台北捷運公司提供）