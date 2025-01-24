小心違規！道安講習3月起須付費「每小時200元」　不參加再罰1800

▲3月起違規道安講習須付費。（圖／公路局台北區監理所提供，下同）

文／中央社

公路局23日表示，目前民眾因交通違規須參加的道安講習，採免費辦理，基於使用者付費原則，3月1日起須付費，每小時新台幣200元，在監理站所或受委託單位上課，收費都相同。

交通部公路局發布新聞稿，3月1日起，民眾參加道安講習，除了監理站所外，還可透過「道路交通安全講習系統網站」，查詢46家受託辦理道安講習的單位地點、開班情形，自行依自己需求，選擇適合的上課時間及地點預約參加講習。

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公路局表示，講習所衍生的相關費用，包含場地、講師、通知單印製及郵寄等費用，依使用者付費原則，其收費基準將比照目前已辦理的自費講習每小時收取200元。

依道路交通安全處罰條例第63條規定，汽車駕駛人於1年內記違規點數達6點者，得申請自費參加道路交通安全講習。完成講習後，扣抵違規點數2點。每次講習3小時，每小時200元。自113年7月1日起，依新修正道路交通管理處罰條例，自費參加講習由1年1次修正為2次。

依現行規定，民眾如果於1年內交通違規點數達6點，或發生酒駕、競速、強行闖越平交道等情形時，皆需要接受道安講習。

公路局提醒，無正當理由不依規定接受講習者，會有1800元罰鍰；經再通知參加講習，逾期6個月以上仍不參加者，將會吊扣其駕駛執照。