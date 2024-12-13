航班過境費每架多收3500　明年3月實施「年收入增6億元」

▲民航局明年3月起將針對過境航班調漲航路服務費。（示意資料圖／酷航提供）

記者李姿慧／台北報導

為維持飛航服務品質、強化飛航安全，民航局規劃調整台北飛航情報區「過境航路服務費」，過境航班每架次從1萬元漲為1萬3500元，漲幅35%，預計明年3月1日起實施，明年收入可增6億元，相較日本和菲律賓過境航路服務費仍較低。民航局強調，該費用僅針對過境航班收取，在台灣機場起降航班不受影響。

民航局飛航管制組長蔡宗穎表示，台北飛航情報區過境航路服務費自2007年調整後，已17年未曾調整，期間為因應航行量成長，持續擴增飛航服務人力，並更新飛航服務相關設備，考量鄰近飛航情報區均已陸續調整過境航路服務費，為使我國各項民航建設及飛航服務更具競爭力，經計算，人力成本約佔23.32%，設備成本佔44%，維護成本佔21.34%，水電加物料則佔約11.34%，因此每架次過境航機之「過境航路服務費」將從1萬元調整為1萬3500元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蔡宗穎指出，台北飛航情報區過境費收費金額相較鄰區和他國較低，「日本收費約2萬元，比我方多出近5成。菲律賓調漲後約1萬4000元，也較我方貴。香港因區域較小，收費較我方便宜，但也約1萬出頭。」

▲民航局飛航管制組長蔡宗穎(左)。（圖／記者李姿慧攝）

民航局表示，台北飛航情報區在疫情前的2019年過境航班曾達24萬架次，之後因為疫情爆發、各國採取邊境管制，導致航班銳減，2021年仍較疫情前大減逾7成。即便疫後全球航空逐漸復甦，但2023年過境航班僅約19萬架次，今年則預估約為21萬架次。

蔡宗穎指出，今年「過境航路服務費」收入約21億元，明年3月調整後，預估收入約27億元，增加6億元，不過該收入是以今年21萬架次推估，明年航班數可能會更多，收入有可能會更多。

民航局表示，日前提出費率修正草案後，依國際民航組織9082號文件揭櫫之不歧視、合理反映成本、透明公開、使用者溝通之原則，已邀集相關業界召開說明會及收集各方意見，並於今年11月11日完成法案預告。為讓航空公司有較充裕準備時間，初步規劃於明年3月1日實施。民航局也會利用這段時間，儘速陳報交通部完成法制化作業之後發布。