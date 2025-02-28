陸「魔女」人口販余華英執行死刑　離上訴失敗終審定讞僅一個月

▲大陸「最惡人販」余華英販賣人口案重審仍被判處死刑。（圖／翻攝央視，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸最惡毒的女人口販子余華英今（28）日依貴州貴陽市中級人民法院按法定程序對其執行死刑。執行前，貴陽市中級人民法院安排余華英會見近親屬，隨後便依規處置，檢察機關也派員到場監督執行。據了解，余華英在一審判死後作出上訴，陸高院於2025年1月駁回，僅一個月左右的時間便火速執行死刑。

法院判決書顯示，余華英為謀取非法利益，於1993年至2003年期間，分別伙同他人，在貴州省、重慶市、雲南省等地流竄作案，拐賣兒童十七名。

據此，貴陽市中級人民法院於2024年10月25日作出一審刑事判決，以拐賣兒童罪判處余華英死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

當時，余華英不服提出上訴。經貴州高級人民法院二審審理，裁定駁回上訴，維持原判，並報請最高人民法院核准。最高人民法院經復核，依法核准余華英死刑。

余華英被視為大陸近代惡行最重的「人口販子」，就連其私生子也賣掉，有著「魔女」、「狠婦」等不名譽的稱號。在「楊妞花」尋親事件中，警方抽絲剝繭蒐集證據，認定余華英為幕後的「黑手」，進而揪出其拐賣17名兒童，拆散家庭的惡行，最終受到法律制裁。