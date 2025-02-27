「哪吒2」全球熱播！等台灣放行　出品人：已做好上映的一切準備

記者魏有德／綜合報導

大陸動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（哪吒2）推出後，票房開出亮麗成績，不僅打破全球動畫電影票房紀錄，還擠進全球影史紀錄排名第8的位置，僅次於漫威電影《蜘蛛人無家日》。然而，台灣觀眾目前仍無緣觀看這部全球熱播電影，是否能在台灣上映的相關討論也引起兩岸民眾熱議。

▲《哪吒2》自上映後，票房持續開出亮眼成績。（圖／翻攝自微博）

大陸央廣總台旗下新媒體《看台海》近日訪問「哪吒2」出品人、光線傳媒董事長王長田。對於「哪吒2」在台上映，王長田顯得自信滿滿，他表示，「相關的拷貝、版本都已備好，我們已做好在台灣上映的一切準備，《哪吒2》入島上映，大陸方面沒有任何障礙，障礙主要來自於台灣方面的限制。」

▲《哪吒之魔童鬧海》出品人、光線傳媒董事長王長田。（圖／翻攝看台海新媒體）

王長田認為，「只要獲得台灣方面的上映許可，台灣觀眾隨時可以在島內影院與《哪吒2》見面，如果不能在影院觀看這樣一部世界級的、體現中華文化的華語電影，那會很遺憾。」

據了解，也有部分台灣民眾藉著赴陸旅遊的機會，特別去電影院觀看「哪吒2」，王長田表示，「我們對此非常感動，也非常感激台灣觀眾對我們的厚愛，希望他們的期盼能夠早日成真。」

▲《哪吒2》全球票房逼近《蜘蛛人無家日》。（圖／翻攝自微博）

台灣中華海峽經貿交流協會理事長蘇恆便是專程飛到廈門「看哪吒」，她表示，「不虛此行，台灣有超多哪吒三太子的信徒，都很期待在台灣影院看《哪吒2》。」金門民眾吳將民則是前往大陸看完《哪吒2》後，向身邊朋友推薦，甚至想在大陸進行「哪吒深度旅遊」。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮於例行記者會上表示，台灣民眾想在島內看到《哪吒之魔童鬧海》，如同喜愛電音三太子一樣自然而然，「好電影自然有吸引力，很多台灣同胞在大陸已經看了這部電影，有近40萬條台灣網友評論，呼籲儘快在台灣上映這部電影。我們希望台灣有關方面傾聽民眾呼聲，讓更多優秀大陸電影進入台灣影院，讓台灣同胞能欣賞更多優秀文化產品。」