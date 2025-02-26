賴政府開查！公職人員不得有大陸身分證　銓敘部限2週內簽切結書

▲銓敘部要求公職人員簽切結書「不得有中國大陸身分證」。（圖／讀者提供）



記者崔至雲／台北報導

網紅八炯日前製播「中國統戰紀錄片」，揭露有台灣人持有中華人民共和國身分證，事後，政府開始進行查核。據了解，銓敘部近日發函各縣市政府及公家機關，要求各機關加強宣導，公務人員不得有中國大陸護照、身分證、定居證及居住證，並於文2週內要求員工完成切結具結書。

銓敘部函文指出，「依前開銓敘部及人事總處函略以，台灣人民在中國大陸設有戶籍、申領中國大陸身分證或領用中國大陸護照，即屬台灣地區與大陸地區人民關係條例第9條之1所定喪失擔任公職權利之情形，從而亦屬公務人員任用法第28條第1項第10款所定其他法律規定不得任用為公務人員之情形；且其規範之對象包含各機關（構）學校之公務人員、聘任人員、約聘僱人員、約用人員及技工、工友、駕駛、駐衛警，及政府所屬之法人、團體、公營事業機構等相關人員」。

銓敘部也提到，「另本府所屬機關學校非編制人員管理要點第5點規定，具有公務人員任用法第28條第1項各款情形之一者，不得僱用為非編制人員。請各機關加強宣導不得有赴陸設籍、領用中國大陸護照、申領陸方身分證、定居證及居住證之情事，並於文到2週內請所屬員工完成旨揭具結書之填寫後，留服務機關備查。有關具結結果請依台灣地區與大陸地區人民關係條例第9條之1、銓敘部及人事總處來函辦理」。

據知情人士表示，依據兩岸關係人民條例第9-1條，台灣人民不得在大陸設戶籍或領用其護照，若有公務人員違反，將會喪失公職權利。但現在銓敘部的規定是擴張到身分證、定居證與居住證，等於擴大解釋了兩岸關係人民條例的規範，擺明對公務人員的恐嚇，賴政府將意識形態放進行政命令中。