前永和市長胞妹遭房客狂砍33刀喪命　檢罕見求處兇嫌死刑

▲新北張姓男子（左2）因分攤電費等問題，涉冷血殺害房東太太再自首，檢方起訴求處死刑。（資料照／記者陳以昇翻攝）

記者黃哲民／台北報導

新北1名張姓男子向前永和市長洪一平的妹妹租屋，去年（2024年）因分攤電費等事起爭執，涉持1把長約56公分的掃刀狂砍洪婦，造成洪婦全身至少33處刀傷，張更抓狂狠掐倒臥血泊的洪婦10幾分鐘直到斷氣，才盥洗更衣自首，新北地檢署起訴張男涉犯殺人罪嫌，建請國民法官法庭判處死刑。

國民法官參審制度施行後，檢方對適用的個案，在起訴時鮮少具體求刑，以免影響素人國民法官心證。本件檢方具體求死主因，是查明洪婦生前單純善良，即使張男同住的兒子示警、請她別續租，洪婦仍好意收留，張男僅因一時被拂逆就殺人，造成洪婦無辜喪命、家屬終身難以平復傷痛。

檢警調查，70多歲的洪婦在新北市中和區中山路的公寓住處有2間閒置房間，她貼廣告招租，張男（67歲，在押）去年7月帶著身心障礙的19歲兒子，以每月6000元承租其中1間入住，洪婦沒多久就認為張男父子常製造噪音、開冷氣電費用得兇，要求張男改善且每月須多繳3000元水電瓦斯與網路費用，雙方時起爭執。

▲張男辯稱行兇動機是遭房東太太欺負，檢方起訴批他污衊死者。（資料照／記者陳以昇攝）

去年10月29日上午6點多，張男在家又跟洪婦爭吵，張男兒子離家躲避，警方7點多獲報到場處理，張男餘怒未消，趁警員離開後，涉持1把掃刀狂砍70多歲洪婦胸頸等處，洪婦流血倒地，張男不罷休，涉繼續狂揍洪婦頭臉，接著掐住洪婦脖子10幾分鐘，確認洪婦斷氣才鬆手。

當時有鄰居聽到有人喊救命、戛然而止。張男在家盥洗換掉血衣，當天上午9點多騎腳踏車去轄區中和警分局自首殺人，警方立刻押他回家查看，赫見洪婦陳屍屋內廚房，趕緊查扣作案用的兇刀等物，在屋內多處與張男指縫也驗出洪婦血跡。

張男到案被羈押至今，他承認殺害洪婦，辯稱洪婦對他打罵、欺人太甚，自稱當天下跪仍挨打，所以拿刀捅對方洩憤，掐對方脖子制止反抗。

洪婦兒子提告指出，事發前曾跟張男對談，張男目露兇光、自稱「陸一特（陸軍第一特種兵，包含傘兵、裝甲兵等兵科）」退伍、受過山訓，會殺小動物、放血後的肉更好吃等語，令人聽了很不舒服，洪婦兒子說不想續租給張男父子，反遭張男嗆聲「不要以貌取人」。

洪婦媳婦說婆婆生前與人相處融洽，又喜歡狗兒，被稱為「狗狗阿嬤」，婆婆事發前抱怨張男父子很吵，冷氣都開最強，2個月就花掉1萬多元電費，想請張男父子搬走，張男卻嘲諷婆婆「妳兒子在國外沒辦法啦，叫警察也沒用」。

張男的兒子證稱父親常跟房東太太吵架，一直放話想殺房東太太，其他房客證稱洪婦對房客很好，唯獨跟張男因電費與作息問題常爭吵。

檢方委託醫院鑑定，確認張男沒罹患精神疾病，雖認知功能符合輕度智障，犯案時仍可理解自己所涉行為的違法性，不影響他辨識與控制能力，據此認定張男預謀行兇非一時氣憤而失去理智。

檢方指驗屍發現洪婦遺體全身刀傷至少33處，左眼瞼遭打爆、滿臉是血，可見張男手段兇殘，且張男事前曾被舉報常把兒子打得悽慘哀叫，顯示張男慣用暴力，更冷血殺害善心收留他們的洪婦，還污衊死者，據此起訴張男涉犯殺人罪嫌，並建請繼續羈押。