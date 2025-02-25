顧健康！　陸教育部要求學生總體近視率納入政府績效考核

▲大陸教育部將兒童青少年近視問題列為政府績效考核之一。（示意圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

隨著新科技發展，學生成為3C產品的近用者，無論是學業或娛樂，往往離不開手機和平板的使用，使得學生近視的情況成為身心健康的隱憂。大陸教育部此前印發《2023年全國綜合防控兒童青少年近視重點工作計劃》（工作計劃），將新時代兒童青少年近視防控工作列為重要工作項目之一。

《央廣網》報導，《工作計劃》還表示，要將兒童青少年近視防控工作、總體近視率和體質健康狀況納入政府績效考核，嚴禁地方各級人民政府片面以學生考試成績和學校升學率考核教育行政部門和學校。

《工作計劃》明確，要指導地方教育行政部門督促和確保落實學生健康體檢制度和每學期視力監測制度，及時把視力監測結果記入兒童青少年視力健康電子檔案，並按規定上報全國學生體質健康系統。

《工作計劃》強調，要指導地方教育行政部門確保落實「雙減」政策，繼續指導各地落實課後服務、作業管理和考試管理的要求，加強大數據監測，防止中小學生過重課業負擔反彈，豐富課後服務內容，充分發揮課後服務在促進學生身心健康發展方面的作用。

此外，大陸兒童青少年體質健康水平連續三年下降的地方政府和學校將依法依規予以問責。要將視力健康納入素質教育，將兒童青少年身心健康、課業負擔等納入國家義務教育質量監測評估體系。