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台南文化場館力推寵物友善　巷仔Niau家族迎新春公仔、福袋通帶回家

▲巷仔Niau家族巡迴安平古堡、隆田chacha文化資產教育園區、台南山上花園水道博物館、新化虎頭埤、六甲落羽松、龍崎空山祭、安平樹屋等7個好吃好玩景點。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲巷仔Niau家族巡迴安平古堡、隆田chacha文化資產教育園區、台南山上花園水道博物館、新化虎頭埤、六甲落羽松、龍崎空山祭、安平樹屋等7個好吃好玩景點。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

歡慶乙巳蛇年新春佳節，長達9天年假，台南推出行春必遊景點，一起跟著巷仔Niau家族巡迴安平古堡、隆田chacha文化資產教育園區、台南山上花園水道博物館、新化虎頭埤、六甲落羽松、龍崎空山祭、安平樹屋等7個好吃好玩景點。

▲巷仔Niau家族巡迴安平古堡、隆田chacha文化資產教育園區、台南山上花園水道博物館、新化虎頭埤、六甲落羽松、龍崎空山祭、安平樹屋等7個好吃好玩景點。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此次更搭配推出【遊台南追巷仔Niau抽獎活動】，呼應台南寵物友善政策，歡迎遊客以寵物推車或提籃方式，攜帶毛小孩遊賞台南市古蹟與文化園區！過年期間來台南文化場館，各式活動包羅萬象，不僅適合全年齡朋友走訪，絕對是有玩有吃無冷場，2025年就來台南過年吧！

台南市長黃偉哲表示，「狗來富，貓來起大厝」，去年文博會引起熱烈討論的巷仔Niau，蘊含台南豐富文化意涵，加上文化局持續推出活動，熱度未減，也因為造型討喜，不少民眾敲碗希望能有公仔收藏，文化局也特別開發5款可愛的巷仔Niau公仔，在春節期間化身招財貓，在12個園區景點分別上市，歡迎民眾趁著行春，到各景區蒐集，為新年帶來好彩頭。

文化局代理局長林韋旭指出，台南是文化首都，擁有最多的古蹟園區，配合市長寵物友善政策，今年特別由巷仔Niau領軍，推出【遊台南追巷仔Niau抽獎活動】。民眾只要在1/20(一)-2/14(五)期間，到大、小充氣巷仔Niau巡迴台南的7個展示景點，跟巷仔Niau合照，並上傳「藝遊台南」臉書粉絲專頁，即可參加抽獎。連續四周將會抽出不同獎項，越早上傳合照，中獎機會越高，各式好禮包括寵物推車、寵物用品，歡迎大家把握機會參加，相關活動辦法將於「藝遊台南」臉書粉專公布。

▲巷仔Niau家族巡迴安平古堡、隆田chacha文化資產教育園區、台南山上花園水道博物館、新化虎頭埤、六甲落羽松、龍崎空山祭、安平樹屋等7個好吃好玩景點。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此外，文化局為迎接嶄新乙巳年，過年期間文化活動遍地開花，包含極具特色的鹽水「月津港燈節」、「龍崎光節-空山祭《焰土新生》」，開春之後，也有市民引頸期盼的新營波光節，於2/8(六)精彩啟燈。另外在安平、府城老城區的活動更是多元豐富。「畫蛇添福-2025台南古蹟行春」特別在赤嵌樓、安平古堡、億載金城、安平樹屋、延平郡王祠等各大古蹟景點，規劃一系列目不暇給的精采活動，包括包括古蹟新春佈置、熱蘭遮市集、射箭體驗、雜耍特技表演、新春導覽及AR導覽、水仙花展、年前購全票入園還贈限量方形春聯等。

▲巷仔Niau家族巡迴安平古堡、隆田chacha文化資產教育園區、台南山上花園水道博物館、新化虎頭埤、六甲落羽松、龍崎空山祭、安平樹屋等7個好吃好玩景點。（圖／記者林東良翻攝，下同）

文化局同時也推出獨家優惠商品！運用2025古蹟行春主視覺推出限量商品「畫蛇添福貼紙包」及「斗方陶瓷磁鐵」，分別只要66元與88元的銅板價就能輕鬆入手！ 另外也有限量200包的台南古蹟限定「乙巳年新春福袋」，售價400元，福袋內容物包含多款古蹟限定商品及1張抽獎券，獎項非常豐富，最大獎是備受市民喜愛的巷仔Niau公仔，還有求功名專用大型智慧牛玩偶等超值獎品，又讓您開春就感受到滿滿福氣！

▲巷仔Niau家族巡迴安平古堡、隆田chacha文化資產教育園區、台南山上花園水道博物館、新化虎頭埤、六甲落羽松、龍崎空山祭、安平樹屋等7個好吃好玩景點。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「新春乎乾啦組合」有可愛巷仔Niau 單色及彩色啤酒杯搭配台南限定版成功啤酒，讓您與親友在新年一起舉杯賀新年！「府城 300 典藏果酥禮盒優惠組」搭配精緻典雅的包裝及用色，盒內的台灣縣城池圖極具主題識別度，讓民眾打開禮盒後，可以看圖尋找過去府城的街道地貌紋理。果酥內餡也極具特色，選用麻豆文旦、西港芝麻、玉井芒果與蕎麥，展現府城與南瀛在豐厚物產與美食文化上的共生共融。各式商品都在古蹟販賣部獨家販售，讓您以最甜蜜的優惠享受台南最精緻的心意，新的一年可以神氣福至、好運連連。

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