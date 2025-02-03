巷仔Niau帶路！文史之都與寵物共融　台南寵物友善新春連假見成效

▲古蹟行春系列活動結合古蹟園區開放寵物入園，使今年台南市文化局各園區春節期間湧入近29萬人次、創造逾700多萬餘元的收入佳績。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

春節連假正式結束，台南市文化局2025年除持續推出古蹟行春系列活動，更搭配台南城市文化IP「巷仔Niau」，推出多個收費古蹟文化園區，開放寵物入園友善措施，在園區內設置推車供飼主和毛小孩使用，也以「遊台南追巷仔Niau」抽獎活動擴大寵物友善宣導。

古蹟行春系列活動結合古蹟園區開放寵物入園，使今年文化局各園區春節期間湧入近29萬人次、創造逾700多萬餘元的收入佳績；另外本屆「龍崎光節-空山祭」，首次運用6米大型戶外山林間紗幕投影互動技術，在假日每日門票限額3000張的情況下，農曆春節6天仍累積超過1.5萬人潮，票房總收入已突破410萬元。文化局將持續努力推動各項文化活動，將台南打造成為一座文化浪漫以及適合與寵物共同生活的城市。

來自台中的李小姐感動地說：「以前來台南玩，總得讓狗狗留在飯店，這次終於可以推著牠一起走進赤崁樓，真的很開心！」來自高雄的王先生則分享：「我們家貓咪不習慣人多的環境，但這次用提籃方式，竟然可以一起逛安平樹屋，還跟巷仔Niau拍照留念，覺得很有意義。」

寵物友善政策的推動也讓台南在地寵物友善商家受惠，寵物咖啡廳「角落有貓」店長張小姐表示：「這次春節人潮明顯增多，許多遊客是帶著毛孩來的，也讓我們的店成為熱門打卡點！」由此可見，寵物友善政策不僅讓旅客與毛孩共享旅程，也成功帶動地方經濟發展。

文化局代理局長林韋旭指出，巷仔Niau作為台南文化守護者的象徵，不僅吸引全國許多民眾關注。同時搭配古蹟區提供飼主和毛小孩同遊，貼心服務帶動入園人氣，讓遊客在獨特的歷史氛圍中，感受台南的文化魅力。

市長黃偉哲表示，未來台南市將持續透過落實寵物友善政策，並與文化創新活動相結合，創造更多人與動物共享的溫馨時光，打造屬於台南獨特的旅遊體驗，相關政策也將持續推動，讓台南成為最具文化溫度的寵物友善城市，歡迎更多旅客與毛孩一同來體驗這座歷史古都的獨特魅力。