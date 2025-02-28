228連假湧人車潮！花蓮市12重點路口及車站　加派警力疏導交通

▲花蓮警方於市區12處重要道路路口及火車站週邊加派警力疏導交通。（圖／花蓮警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

隨著和平紀念日連續假期的到來，為因應花蓮市區可能湧現返鄉、旅遊及參加活動的大量人、車潮，經由蘇花改台9線前來花蓮觀光旅遊的遊客數量增多，花蓮警分局將於2月27日下午4時起至3月2日晚間10時止，全面執行交通疏導措施。

交通疏導將重點部署於花蓮市區及火車站周邊的主要道路與重要路口，確保車流順暢，提升行車安全。執行交通疏導的主要路口包括：

一、花蓮火車站周邊。

二、中央路與中山路口。

三、南濱路與和平路口。

四、中正路與中山路口。

五、中山路與林森路口。

六、中山路與民國路口。

七、中正路與中華路口。

八、中正路與明義街口。

九、中山路與中華路口。

十、重慶路與中山路口。

十一、重慶路與福町路口。

十二、軒轅路與五權街口。

十三、中山路與北濱街口。

▲花蓮市區交通疏導示意圖。

花蓮分局表示：和平紀念日連續假期期間，警方將以「交通順暢」為工作主軸，加強維持交通秩序，展現警方整頓交通的決心，確保市民與遊客能夠歡度一個順遂、安全的假期。同時也提醒用路人，連假期間務必遵守交通規則，並配合警方及協勤民力的指揮引導，以確保行車安全與道路順暢。