228放晴湧出遊車潮　15處省公路易塞

▲228連假湧現出遊車潮。（示意圖／資料照片）

記者李姿慧／台北報導



今天是228連假首日，公路局預估湧現返鄉和出遊車潮，公路局預估將有15處省公路易塞。

今(28日)連假首日出現返鄉及出遊車潮，公路局預估有15處省道易壅塞路段，其中銜接國道快速公路包括北部台65線接國3土城交流道、台64線接國3中和交流道；中部台74線台中環線接國3快官及霧峰交流道；南部台86線接國1仁德系統及接國3關廟交流道、台88線五甲至鳳山路段等壅塞。

主要省道幹道部分，台9線南迴公路、台61線鳳鼻至香山、竹南及中彰大橋路段、台1線水底寮至楓港路段也易塞；觀光景點聯外道路方面，北部台2線關渡至淡水、萬里至大武崙及福隆路段、台3線大溪路段、台9線礁溪路段，中部台14甲線清境農場路段及台21線日月潭路段，南部台26線墾丁等路線也易塞。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路局表示，已協調客運業者視人潮機動增班，昨(27)日西部國道客運共計行駛8,019班次，疏運129,714人，疏運人數較112年同期減少7.9%；東部國道客運路線共計行駛1,713班次，疏運34,173人，疏運人數較112年同期增加23.7%。