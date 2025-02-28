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逛日本「驚見買一送一」爽結帳下秒虧大！內行：跟台灣邏輯不一樣

▲▼日本旅遊，大阪旅遊，心齋橋，道頓崛，日本自由行，赴日旅遊，大阪街景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲不少台人228連假衝日本旅遊。（示意圖／記者蔡玟君攝）

網搜小組／劉維榛報導

不少人228連假請特休度假，尤其日本是出國首選！知名日文教學粉專「Nao老師・鬧日語」提醒，若在日本超商看到買一送一活動，千萬別衝動拿兩樣商品結帳，因為很有可能仍被結了2樣的錢，原因是台日的「買一送一」邏輯太不一樣。就有苦主直呼，另一張免費兌換券來不及換，就要回台灣了。

臉書粉專「Nao老師・鬧日語」分享，去日本超商時，有人看到飲品上掛著「1個買うと1個もらえる」的標牌，開心拿著兩瓶去結帳，結果依舊被收了兩瓶的錢。

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對此，Nao老師解釋，其實台日兩地「買一送一」活動邏輯並不同，仔細查看架上右下角活動牌子，很小的字寫著「任買一個，可以獲得免費兌換券，而且有限時間」，也就是說它所謂的「買一送一」。

▲▼ 。（圖／Nao老師・鬧日語供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲送一的部分，是給一張兌換券。（圖／Nao老師・鬧日語供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

Nao老師表示，是先買1瓶，給你兌換券，然後在指定日期內拿兌換券再換1瓶，而不是台灣直接拿2瓶去結帳然後買一送一，因此看清楚活動規則很重要。

底下網友熱議，「日本的「買一送一」多數都是附兌換券在收據上，日後再換的模式」、「我也買過，想說真便宜，結果要下禮拜才能領送的一罐，所以就丟掉了券，因為要回台灣了來不及換」、「故意讓你一段時間後才能換，通常時間到了你不是忘了，就是那張紙已經進垃圾桶了」、「那張券一定會被我放到過期」、「即使不懂日文，看底下日期跟引換期間就大概能猜得是2/18才能兌換」。

其他人直呼，反而留下次兌換比較好，「台灣的買一送一是逼你一個人一次喝兩杯飲料」、「日本的比較好，可以下周再去換來喝，台灣的就要一次喝兩瓶」、「台灣全家之前也有類似模式的活動」、「等於台灣寄杯的概念嗎」。

本文獲「Nao老師・鬧日語」授權。

【延伸閱讀】

► 「台人排隊結帳1幕」惹怒日本店員：沒羞恥心！全場點頭開罵

►去日本「婆婆機場找不到護照」　兒子不去了...媳抓狂！結局更怒

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