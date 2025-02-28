2千人連署廢《壯促法》　王婉諭赴立院遞請願案：收拾吳春城留下爛攤

▲王婉諭、世代共好協會舉行「吳春城轉身繼續賺 廢壯促法刻不容緩」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

因壯世代爭議延燒，吳春城（25日）宣布辭去立委，轉身要當壯世代傳教士，仍有近2千位民眾連署要求廢除《壯促法》，時代力量黨主席王婉諭偕同世代共好協會理事長張育萌27日赴立院遞交請願書，並表示，儘管吳春城已辭去立委職務，立法院仍須正視《壯促法》帶來的問題，並正式提交請願案至立法院，呼籲立法院儘速廢止《壯促法》。

吳春城大力推動「壯世代」及相關政策，他所創立的「壯世代協會」也拿到許多標案，且直至去年底仍身兼壯世代教科文協會理事長、搶先註冊相關商標，引發利益輸送質疑。總預算審查時，吳春城更針對國發會、體育署、故宮等單位，提出上千萬的預算凍結案，要求將「銀髮族」等詞彙全面更名為「壯世代」。北檢分案偵辦是否涉及圖利等罪。民眾黨中評會也已立案調查。爭議延燒多日後，吳春城本人則在日前質詢卓揆時宣布，辭去立委當傳教士，把愛傳出去，珍重再見。

對於吳春城爭議，王婉諭指出，吳春城聲稱僅凍結2000萬元預算，但根據立法院審查報告，民眾黨團與吳春城共凍結六大部會近2.3億元，其中僅有金管會一案註明併入委員會決議。這些凍結案恐成為吳春城卸任後操控政府的籌碼，各部會為求解凍預算，反被迫推行「壯計畫」，造成嚴重資源浪費。

王婉諭表示，吳春城不僅透過主決議要求教育部推動「第三人生大學」計畫，甚至要求將壯世代理念納入十二年國教的教科書。她痛批，立惡法、綁規格、賺四代，然後拍拍屁股走人，留下滿地的爛攤子，這就是吳春城一年立委任內的成績單。

王婉諭表示，她與世代共好協會理事長張育萌發起公民連署，要求廢止該法，目前已有近1900位各界代表響應，顯示社會已有高度共識，今天正式向立法院提起廢止壯促法的請願案，把民意送進立法院，希望立法院朝野各黨，特別是到現在還與吳春城相互取暖的國民黨、民眾黨，一起廢除壯世代惡法，為這場「壯世代之亂」的鬧劇劃下句點。

世代共好協會理事長張育萌表示，該法案在吳春城與立法院衛環委員會召委蘇清泉的推動下，僅花88天即快速通過，缺乏充分社會討論，埋下政策矛盾與資源分配不均的隱憂，《壯促法》未考量現行《老人福利法》及《中高齡者及高齡者就業促進法》的年齡界定，反自行創造55歲為「壯世代」的標準，與國際慣例不符，恐造成政府施政混亂，甚至讓同一政策重複執行，浪費公帑。此外，法案內含許多不明確的定義，如「銀髮海嘯」、「壯世代旅遊行銷品牌」等，缺乏法律基礎，導致行政困難。

張育萌也批評，壯世代掌握全台三分之二財富，卻享有專法保障，而青年專法草案至今未能通過，凸顯世代資源分配的不均。壯促法施行後，必然排擠其他政策資源，加劇世代矛盾，法案爭議不會因吳春城離開而消失，立法院應正視民意，儘速廢止《壯促法》，避免更多公帑浪費與政策錯亂。