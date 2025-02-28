　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2千人連署廢《壯促法》　王婉諭赴立院遞請願案：收拾吳春城留下爛攤

▲▼時代力量 王婉諭 世代共好協會舉行 吳春城轉身繼續賺 廢壯促法刻不容緩 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲王婉諭、世代共好協會舉行「吳春城轉身繼續賺 廢壯促法刻不容緩」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

因壯世代爭議延燒，吳春城（25日）宣布辭去立委，轉身要當壯世代傳教士，仍有近2千位民眾連署要求廢除《壯促法》，時代力量黨主席王婉諭偕同世代共好協會理事長張育萌27日赴立院遞交請願書，並表示，儘管吳春城已辭去立委職務，立法院仍須正視《壯促法》帶來的問題，並正式提交請願案至立法院，呼籲立法院儘速廢止《壯促法》。

吳春城大力推動「壯世代」及相關政策，他所創立的「壯世代協會」也拿到許多標案，且直至去年底仍身兼壯世代教科文協會理事長、搶先註冊相關商標，引發利益輸送質疑。總預算審查時，吳春城更針對國發會、體育署、故宮等單位，提出上千萬的預算凍結案，要求將「銀髮族」等詞彙全面更名為「壯世代」。北檢分案偵辦是否涉及圖利等罪。民眾黨中評會也已立案調查。爭議延燒多日後，吳春城本人則在日前質詢卓揆時宣布，辭去立委當傳教士，把愛傳出去，珍重再見。

對於吳春城爭議，王婉諭指出，吳春城聲稱僅凍結2000萬元預算，但根據立法院審查報告，民眾黨團與吳春城共凍結六大部會近2.3億元，其中僅有金管會一案註明併入委員會決議。這些凍結案恐成為吳春城卸任後操控政府的籌碼，各部會為求解凍預算，反被迫推行「壯計畫」，造成嚴重資源浪費。

王婉諭表示，吳春城不僅透過主決議要求教育部推動「第三人生大學」計畫，甚至要求將壯世代理念納入十二年國教的教科書。她痛批，立惡法、綁規格、賺四代，然後拍拍屁股走人，留下滿地的爛攤子，這就是吳春城一年立委任內的成績單。

王婉諭表示，她與世代共好協會理事長張育萌發起公民連署，要求廢止該法，目前已有近1900位各界代表響應，顯示社會已有高度共識，今天正式向立法院提起廢止壯促法的請願案，把民意送進立法院，希望立法院朝野各黨，特別是到現在還與吳春城相互取暖的國民黨、民眾黨，一起廢除壯世代惡法，為這場「壯世代之亂」的鬧劇劃下句點。

世代共好協會理事長張育萌表示，該法案在吳春城與立法院衛環委員會召委蘇清泉的推動下，僅花88天即快速通過，缺乏充分社會討論，埋下政策矛盾與資源分配不均的隱憂，《壯促法》未考量現行《老人福利法》及《中高齡者及高齡者就業促進法》的年齡界定，反自行創造55歲為「壯世代」的標準，與國際慣例不符，恐造成政府施政混亂，甚至讓同一政策重複執行，浪費公帑。此外，法案內含許多不明確的定義，如「銀髮海嘯」、「壯世代旅遊行銷品牌」等，缺乏法律基礎，導致行政困難。

張育萌也批評，壯世代掌握全台三分之二財富，卻享有專法保障，而青年專法草案至今未能通過，凸顯世代資源分配的不均。壯促法施行後，必然排擠其他政策資源，加劇世代矛盾，法案爭議不會因吳春城離開而消失，立法院應正視民意，儘速廢止《壯促法》，避免更多公帑浪費與政策錯亂。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
516 2 6020 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
奧斯卡影帝金哈克曼離奇亡！　「手腳木乃伊化」詭異死狀曝
13歲國中生猝逝！母控霸凌餵毒　校方聲明被灌爆
陳志強邀當伴娘「被堅決拒絕」！李維維鬆口原因
北投70年知名小吃闆娘控夫羞辱24年　威脅淨身出戶：滾回中國
東京「流鶯公園」辣妹斷片睡路邊！　拍攝者：除日本沒見過
快訊／228連假國道塞爆！2路段紫爆　3路段時速低於40公里

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

馮翊綱稱「共機飛來是大內宣」　她轟：這是國軍每天真實面對的威脅

2千人連署廢《壯促法》　王婉諭赴立院遞請願案：收拾吳春城留下爛攤

24小時緊急專線「剩12小時」　海基會：預算遭大幅刪減

感受到柯家人巨大悲傷　黃國昌：民眾黨絕不會讓柯主席的家人孤單

民眾黨首次「無柯一日北高」　黃國昌：柯會很高興從一個人變一群人

賴清德緊盯衛福部！醫院壅塞「別只有解釋」　下令回去討論擬策略

賴清德出手幫台灣人「降三高」　拚5年三高慢性病死亡降三分之一

幕後／國安情資掌握「中共訊息戰3指令」　授意國內政黨打法律戰

明一日北高！黃國昌：曾想過如果重來　會不會放下一切「回家多陪爸」

柯爸擔心柯文哲「好幾次不想離開」　陳佩琪：228多年後只是換一批人

蘆洲越堤道Y形岔路又出事！　重機號誌轉換煞停遭後車擊落

吳宗憲怒轟黃子佼「脫褲男」　「他回藝能界，我就離開」

#竹東 驚現「3公尺深 #天坑 」　3秒吞掉休旅車！恐怖畫面曝

台中男抽菸見人馬上丟！　鷹眼警一測：這是K菸

對岸關注我漢光演習大動員　陸國防部正告 #民進黨 ：早晚收了你們

陳志強娶曾智希「賣三張台積電」　肉麻情話連發喊：不可能離婚！

吳宗憲轟小優「自找死路」宋羽葤撤告　再譙黃子佼脫褲男「他復出我就離開」

排隊等進停車場有人想插隊！？義交大哥立馬霸氣擋車叫他離開

62歲 #陳雷 嗨唱金曲《歡喜就好》超穩唱功真的是寶刀未老啊！

竹東驚現「3公尺深天坑」　3秒吞掉休旅車！恐怖畫面曝

馮翊綱稱「共機飛來是大內宣」　她轟：這是國軍每天真實面對的威脅

2千人連署廢《壯促法》　王婉諭赴立院遞請願案：收拾吳春城留下爛攤

24小時緊急專線「剩12小時」　海基會：預算遭大幅刪減

感受到柯家人巨大悲傷　黃國昌：民眾黨絕不會讓柯主席的家人孤單

民眾黨首次「無柯一日北高」　黃國昌：柯會很高興從一個人變一群人

賴清德緊盯衛福部！醫院壅塞「別只有解釋」　下令回去討論擬策略

賴清德出手幫台灣人「降三高」　拚5年三高慢性病死亡降三分之一

幕後／國安情資掌握「中共訊息戰3指令」　授意國內政黨打法律戰

明一日北高！黃國昌：曾想過如果重來　會不會放下一切「回家多陪爸」

柯爸擔心柯文哲「好幾次不想離開」　陳佩琪：228多年後只是換一批人

鹽埕近5年4家老飯店易主　老牌「一王一后」全轉手

「交往為前提」嘉義輕熟女被詐91萬　保母斜槓車手被逮

2台人在日本「搶400萬現金」被逮！長相身分曝光　闖豪宅暴打屋主

連假壅塞！花蓮新城警加強疏導重要道路及風景區

台中男被臨檢「油門一拜跑了」　警用小電腦掉車裡被他載走

北市警違法查個資洩漏給退休警　法院裁定2人各10萬、5萬交保

奧斯卡影帝離奇亡！「手腳木乃伊化」詭異死狀曝　警：死因非常可疑

台鐵「10大旅客最愛車站」出爐　花蓮、新烏日站奪冠

醉女急診嫌護理師攙扶弄痛她　掐手飆五字經被判刑4個月

川普在白宮會英相　稱俄烏和平協議談判「進展非常好」

蘆洲越堤道Y形岔路又出事！　重機號誌轉換煞停遭後車擊落

政治熱門新聞

罷綠委一階沒過關？　藍青年軍：無從得知

賴清德緊盯衛福部！醫院壅塞「別只有解釋」　下令回去討論擬策略

民眾黨首次「無柯一日北高」　黃國昌：柯會很高興從一個人變一群人

中選會：19立委罷免案可進二階連署　9立委未達一階門檻

感受到柯家人巨大悲傷　黃國昌：民眾黨絕不會讓柯主席的家人孤單

陳佩琪：柯爸擔心柯　好幾次不想離開

賴清德出手幫台灣人「降三高」　拚5年三高慢性病死亡降三分之一

快訊／前總統府發言人丁遠超辭世　上週浴室滑倒撞到頭

9罷免案未達連署提議門檻「清一色綠委」　還可補提「1次為限」

114年高普考7月4日起舉行「分16考區」　暫定錄取5159名

凌濤再爆林靜儀2張跑攤飲酒照　「醉了就聽不到急診哀號？」

明一日北高　昌：用身體乘載記憶重量

快訊／賴清德出手解醫院壅塞　強化病床調度、加強區域醫院聯防

19立委罷免案可進二階連署　民團首批罷藍委「全壘打」

更多熱門

相關新聞

馮翊綱稱「共機飛來是大內宣」　她轟：這是國軍每天真實面對的威脅

馮翊綱稱「共機飛來是大內宣」　她轟：這是國軍每天真實面對的威脅

相聲演員馮翊綱近日在podcast節目上稱，自己經常來往兩岸，感覺不到中國的敵意，「我不認為中華人民共和國在威脅什麼，這就是眼界的問題。」馮也指出，共機飛來是「不斷做大內宣，告訴你共軍不斷飛來。」對此，時代力量黨主席王婉諭27日表示，實在難以理解馮翊綱到底在說什麼。難道共機飛來都是假新聞？這不是陰謀論，而是國軍每一天都在真實面對的威脅，難道真的要兵臨城下才叫威脅嗎？

賴禁綠三親等當助理　藍：卻用「舅舅」任資政？

賴禁綠三親等當助理　藍：卻用「舅舅」任資政？

民眾黨中評會立案查吳春城、蔡壁如

民眾黨中評會立案查吳春城、蔡壁如

遞補吳春城進入立院！　劉書彬驚訝

遞補吳春城進入立院！　劉書彬驚訝

劉書彬2年條款怎算？　黃國昌淡回

劉書彬2年條款怎算？　黃國昌淡回

關鍵字：

吳春城壯世代廢除法案時代力量社會爭議

讀者迴響

熱門新聞

網紅3歲女兒感冒送醫　打針後死亡！

台南13歲國中生猝死　母崩潰：兒被霸凌廁所餵毒

大賣場停車場上演活春宮　男女主角身分曝

吃自助餐「2道菜」別夾！　營養師吐原因

衰男花448萬買到賓士車王　控業者只修不換

全聯抽「7台電動名車」中獎名單出爐

北車高鐵人潮塞爆「月台都上不去」

1男失蹤多日！遺體在「杏林醫院」內

誤會大了！大賣場停車場「賓士開門」活春宮　主角現身：否認「連結」那回事

日AV女優擁「宇宙戰艦級上圍」回歸了！

頭牙前找到碎屍魔大嫂頭顱　專家：降頭反撲

川普關稅重擊！費半血崩逾6％　台積電ADR跌6.95％

資生堂千金「生5寶」泳裝照見妊娠紋！她高EQ回14字

只解除禁見12天！柯文哲阻柯媽發言　怒瞪公訴檢察官

人才流失！正妹護理師吶喊：3萬誰要做

更多

最夯影音

更多

蘆洲越堤道Y形岔路又出事！　重機號誌轉換煞停遭後車擊落

吳宗憲怒轟黃子佼「脫褲男」　「他回藝能界，我就離開」

#竹東 驚現「3公尺深 #天坑 」　3秒吞掉休旅車！恐怖畫面曝

台中男抽菸見人馬上丟！　鷹眼警一測：這是K菸

對岸關注我漢光演習大動員　陸國防部正告 #民進黨 ：早晚收了你們

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面