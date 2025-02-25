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吳春城辭立委仍要被調查　民眾黨中評會上週立案！蔡壁如也遭檢舉

民眾黨立委吳春城於質詢後請辭。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨立委吳春城於質詢後請辭。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

捲入「壯世代」爭議的民眾黨立委吳春城於今（25日）院會宣布請辭立委，但由於民眾黨中評會於上週（20日）有開會討論吳春城案，面對吳辭立委會不會影響調查？民眾黨中評會主委李偉華表示，中評會是針對黨員身份做評議，不會因請辭立委就中斷，上週已有將此案立案，並分配調查委員。

民眾黨上週（20日）下午召開中評會，據了解，總計有20個檢舉案件，其中有14案都跟前立委蔡壁如有關，另外還有吳春城1案；但該場中評會並未立刻請當事人與會說明，而是先討論是否立案調查，倘若確定立案，則要分配調查委員。

但面對吳春城今（25日）請辭立委，使媒體人黃光芹在臉書發文質疑，民眾黨曾說20日至22日要開中評會，但至今依然沒等到，「在民眾黨人眼中，民進黨固然可怕，但當民眾黨變得比任何一個政黨更可怕，那才是真可怕！請問民眾黨今天憑什麼罵衛福部？吳春城家族拿了衛福部2個標案，是要他們跟在後面洗地嗎？」

針對吳春城案的調查進度，以及是否會因吳請辭立委而中斷？李偉華接受《東森新媒體ETtoday》訪問時表示，上週中評會已有立案，並且分配調查委員，將依據進度做評議，而中評會是針對黨員身份，不會因為吳辭立委而中斷。

另外，由於上週中評會也有討論到蔡壁如案，李偉華指出，針對蔡壁如的部分，有部分立案、部分不立案，但立案項目不方便透露。

至於未來吳春城、蔡壁如會不會被要求到中評會說明？李偉華稱，調查委員若覺得有需要的話，會請當事人到場說明，但這就尊重調查委員。

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