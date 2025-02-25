遞補吳春城進入立院！　劉書彬驚訝、佩服吳春城完成壯促法立法

▲民眾黨遞補立委劉書彬。（圖／翻攝自東吳大學政治系官網）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨不分區立委吳春城因過去在民間成立的壯世代協會捲入標案風波，今（25日）在立院質詢時宣布請辭立委，其缺由下一順位的劉書彬遞補。劉書彬今首度在臉書發聲，很驚訝聽到吳春城委員公開辭職的消息，佩服吳在短短一年內完成「壯世代政策與產業發展促進法」的立法；她說，將接替吳擔任立委，責任重大，在教育文化委員會上扮演監督行政院轄下教育部、文化部、故宮博物院、國科會等業務。

劉書彬今在臉書表示，「中午時很驚訝聽到吳春城委員公開辭職的消息」，很佩服他在短短一年內將其長期關心的壯世代權益，轉換為架構性的制度保障，完成「壯世代政策與產業發展促進法」的立法。

劉書彬說，今天吳春城辭職有他諸多的考量，重要的是完成階段性的任務，「我接替他擔任立委，責任重大」，主要在教育文化委員會上扮演監督行政院轄下教育部、文化部、故宮博物院、國科會等業務，並關注國內時政，和志同道合的委員們一起來推動有利於國計民生的法案。

接著劉書彬說，自己出身政治學界，畢業於東吳大學，留學德國後回台，目前在東吳政治系任教，是高教工會的一分子，在學界耕耘多年，希求實際政治行動回饋社會。

劉書彬強調，教育是國本，也是大多數人翻轉人生的重要機會；少子化的衝擊是國安問題外，更衝擊教育的發展。她說，未來在立法院將透過監督行政院和立法修法來促進高等教育的競爭力，健全學校退場機制來保障師生權益；也希冀能強化高中小學生的基礎學科能力」；此外，重視品德教育、遏制毒品、避免校園霸凌等也將是關注重點。

接著劉書彬也提到，文化影視產業是國家的軟實力的基礎，如何多元包容與提升競爭力，促進國內融和和台灣國際地位提升，期待和各界交流集思廣益促成。

劉書彬強調，自己是政界新鮮人，要向優秀立委前輩們觀摩、交流經驗。期待自己很快適應立院新生活，努力並歡喜學習成長。