劉書彬遞補立委「2年條款」怎麼算？　黃國昌淡回：黨有黨的制度

▲東吳大學政治學系副教授劉書彬（左一）。（圖／翻攝自Facebook／陳智菡）

記者袁茵／台北報導

民眾黨立委吳春城「壯世代」爭議不斷，使他於今（25日）院會宣布請辭立委，未來將由不分區排名第9的東吳大學政治學系副教授劉書彬遞補立委。但由於民眾黨立委有簽署「兩年條款」，面對劉書彬的任期如何計算？民眾黨主席黃國昌僅表示「黨有黨的制度」。

吳春城25日上午於院會中宣布請辭立委，依照民眾黨不分區名單排名，將由順位第9的劉書彬遞補。劉書彬為德國科隆大學政治學博士畢業，曾任高雄樹德科技大學通識教育學院助理教授、東吳大學政治學系副教授、台大社科院風險政策研究中心兼任研究員。

黃國昌25日接受《POP搶先爆》廣播節目訪問，會後被問及劉書彬遞補立委後，是否適用「兩年條款」做2年，又或是做到吳春城的任期結束，意指只做1年？黃國昌並未正面回應，僅說，「黨有黨本來的規劃。」

話鋒一轉，黃國昌認為，現在首先面臨的是國家制度，吳春城請辭後，依法令規定，遞補就是第9順位的劉書彬，相信對方在政治學界有一定貢獻，受到大家肯定，「我覺得對於黨來說，我們現在真的比較關心的事情，就是趕快讓劉書彬接任工作。」吳春城選擇離開立院，但民眾黨在教育文化委員會中，仍需要有專業的立委繼續幫教育政策發聲。

媒體追問，這是否意味著尚未討論劉書彬的「兩年條款」？黃國昌仍稱「我說過了，黨有黨的制度。」