賴清德禁綠三親等當助理「舅舅」卻任資政　羅智強：正人先正己

▲國民黨立委羅智強。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民代助理費涉貪案頻傳，兼任民進黨主席的總統賴清德昨在中常會宣布，黨籍民代助理團隊不得任用配偶及三親等以內血親、姻親，「家人可以擔任志工，但不宜擔任公費助理」，卻引發基層怨言。國民黨立院黨團首席副書記長羅智強今（27日）指出，正人先要正己，能不能請賴清德不要用親戚當資政？

羅智強說，不要因民進黨內鬥爭，才開始做制度的討論，事實上很多民意代表確實有用自己的三親等或親戚做助理，可是這些人真的有在做助理工作，所以關鍵不是是否為親戚，而是有無實質做助理工作，如果是人頭的話，那就涉及違法。他強調，賴清德如果真的要把親戚劃分得這麼清楚，能不能請賴清德不要用親戚當資政，正人先要正己，賴清德的標準有沒有放在自己身上？

羅智強表示，前總統馬英九一人當選，全家族失業，就是非常有名的例子，馬英九當選之後，馬的老婆、姐姐通通跟著失業，這是馬英九家族對於公共事務的自我認知，並沒有把這個標準用在別人身上，如今清德要把標準用在別人身上，那要不要好好檢視自己身邊的親朋好友，更何況民進黨還有夫妻一起當政務官的案例。

羅智強質疑，三等親不得任公費助理的立論基礎是什麼？只有剛好發生民進黨立委林岱樺事件，那只能顯得賴清德真的很不高興林岱樺說「政治干預司法」，竟然要把這件事情，當成鬥爭黨內同志的方式，出發點不是那麼正當。

總統府去年8月公布國策顧問、資政名單，其中總統賴清德98歲的舅舅、基隆慶安宮主委童永獲聘資政，當時引發外界熱議。