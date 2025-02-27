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大賣場停車場「賓士開門」活春宮　主角現身喊冤：沒有連結

▲▼加油、停車場。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲夫妻否認在賣場停車場車內上演春宮秀。（圖，非事發地點／取自免費圖庫pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一間賣場停車場一輛賓士的後車廂車門半開疑似「活春宮」，遭民眾目擊po網，影片PO出吸引超過530萬人次瀏覽，賣場業者發現立即向彰化警分局舉報，該對年約30多歲夫妻，應訊時否認在進行「人與人的連結」，不過警方偵訊後，仍依涉妨害風化等罪嫌將兩人函送地檢偵辦。

該名網友26日在threads上發文，表示在彰化某間家樂福停車場內，一輛賓士的後車廂車門半開，雖然看不清楚車內駕駛的長相，卻可以看到一人坐在另一人身上，車還頻頻晃動。原PO無奈地說，「真的覺得在停車場打X還不關車門很瞎，不是所有人都想看小蛋蛋晃來晃去餒」。

對此彰化警分局證實，這段影片發生地確實在彰化賣場地下停車場，時間是在23日晚間被拍攝到，由於賣場當時仍在營業，業者已對當事人提告涉嫌妨害風化，業者表示，針對公共場所不當行為會勸導制止，同時也會加強巡邏。

警方昨(26日)火速通知車主到案說明，這對夫妻應訊時堅決否認在進行「人與人的連結」，強調並未在停車場上演春宮秀，但警方偵訊後後仍依涉妨害風化等罪嫌，將兩人函送地檢偵辦。

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