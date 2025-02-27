阿北匯160萬「要買鰻魚苗」　手機對話露餡...警銀聯手阻詐

▲阿公急匯160萬元遭警方攔阻。（圖／警方提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

鹿港鎮一名80歲阿伯，今(27日)上午見到投資群組內有人聲稱投資獲利豐厚，想學著將自己辛苦積攢的存款160萬元拿去投資，並藉口是要買「鰻魚苗」，所幸銀行行員機警，察覺異常後立即通報鹿港分局員警到場，在行員與警方的耐心勸阻下，成功揭穿詐騙集團的謊言，讓老翁免於受騙損失財產。

鹿港分局鹿港派出所警員黃秉頡、陳姿均、簡鈺蓁，日前執行巡邏勤務時，於上午10時5分接獲轄區某金融機構行員通報，稱有一名老伯到銀行櫃台欲臨櫃匯款160萬元。由於金額龐大且情況可疑，懷疑老翁可能遭遇詐騙，因此迅速通報警方。

▲阿公出示投資群手機對話。（圖／警方提供）

員警趕到現場後，陳姓老翁起初謊稱該筆款項是用於購買鰻魚苗，但警方發現受匯帳戶名稱顯示為投資公司，與其說法不符，直覺事有蹊蹺，但老伯執意堅信詐騙集團的指示，不願透露匯款真實原因，甚至謊稱未帶手機出門。

經過警方多方聯繫家屬查證，確認並無購買鰻魚苗一事，並在員警苦口婆心的勸說下，阿公終於同意讓警方查看手機內的對話記錄。經查證後，發現對話內容充斥投資詐騙的話術與不明網站連結，老翁這才驚覺自己可能陷入詐騙陷阱，決定取消匯款。警方也協助老翁封鎖並刪除詐騙帳號，成功阻止了這場騙局。