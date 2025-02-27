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4千公里「吃光2次機油」男448萬買到賓士車王　控業者只修不換

▲全新賓士車開2000公里就出狀況，車主李姓男子出面投訴業者不肯負責。（圖／記者高堂堯攝，下同）

▲全新賓士車開2000公里就出狀況，車主李姓男子出面投訴業者不肯負責。（圖／記者高堂堯攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

李姓男子去年4月「以租代購」購入1台要價448餘萬元的全新賓士車，不料，只開4000多公里引擎就兩度吃光機油，更誇張的是油門還不時會踩空，安全性堪慮，他向原廠要求更換一台新車替代卻遭拒絕，憤而向消保官申訴。

在能源科技公司擔任總經理的李男，今天開著這台型號為S350d的賓士「車王」，出面接受媒體採訪，指去年4月購入這輛車後，只開了2000公里，機油燈就無故亮起、表示機油不足，廠商隨即派員來補機油後，沒想到又開了2000多公里，機油燈卻再度亮起，等同每開2000公里就得補2公升機油，目前累計總里程也才6000多公里；甚至在駕駛過程中，油門竟不時會出現踩空現象，他質疑「萬一踩空時被後車追撞怎麼辦？這種安全問題是我最在意的！」

▲全新賓士車開2000公里就出狀況，車主李姓男子出面投訴業者不肯負責。（圖／記者高堂堯攝）

▲全新賓士車開2000公里就出狀況，車主李姓男子出面投訴業者不肯負責。（圖／記者高堂堯攝）

李男抱怨道，這台賓士車若加上分期付款利息則需繳付超過500萬元，而當初會買昂貴的賓士車就是基於安全考量，卻買到一部安全性大有疑慮的車，而每2000公里就要加一次機油也非常離譜，經向原廠反映後，原廠也認屬瑕疵，但當他要求更換一部新車替代時，原廠卻拒絕、只肯在保固期負責維修復原。

李男表示，後來即轉向南投縣政府消保官申訴，但原廠仍堅持只修原車、不換新車，「如果這部車已經開了5萬、10萬公里而出現壞損，廠商只幫我修理好，我也能接受，但我的新車剛牽回來沒多久就出問題，等於他們一開始就提供瑕疵品給我，還叫我自己認了，實在太不公平合理了！」

▲全新賓士車開2000公里就出狀況，車主李姓男子出面投訴業者不肯負責。（圖／記者高堂堯攝）

南投縣消保官季嘉尚回應，因為這台賓士是透過融資租賃公司購買、再行分期付款，目前尚屬「出租車」的身分，亦即李男尚未買斷成為實際的全權車主，因此最初他申訴消費爭議時曾被打了回票，後來建議李男轉請求租賃公司更換無瑕疵的賓士車給他，並轉由該租賃公司所在地的縣市政府受理，才順利成案、持續審議中。

季嘉尚表示，消費者若遇不幸買到瑕疵車輛的狀況，可向車商要求負起瑕疵擔保責任，進行修復或減價，若為原始設計的重大瑕疵、原廠召回車輛的嚴重狀況，最終亦可解除契約。

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