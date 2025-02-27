口袋塞滿12萬現金！經過派出所詭瞄一眼　白目車手被逮　　

記者唐詠絮／彰化報導

彰化大村鄉1名白T男，騎機車經過村上派出所時，特意轉頭瞄了一眼後，將機車停在派出所對面超商進入提款，員警驚覺有異狀立刻尾隨，赫然發現機車竟懸掛失竊車牌、機車內還有吸食器，男子見到警方嚇得承認自己是移工，擔任取款車手，從口袋內掏出2大把現金逾12萬元，還有一張提款卡，警方偵訊後依涉竊盜、毒品及洗錢等罪嫌將他移送。

▲平頭男移工當車手遭員林警方逮捕。（圖／警方提供）

員林分局表示，村上派出所警員許宏祥於114年2月19日中午12時許，準備出勤時發現一名騎乘機車的男子行跡可疑，該男子經過派出所時刻意偷瞄，此異常舉動引起許員警覺。隨後，該男子將機車停放在對面超商，經查詢車牌發現為失竊車牌，許員立即衝過馬路前往超商查緝。

▲彰化男移工當車手遭逮。（圖／警方提供）

該男子進入超商後，直接走向ATM提款，過程中眼神飄忽、東張西望，見到員警進入超商後，立即調頭假裝滑手機，企圖躲避盤查。然而，許員早已鎖定其一舉一動，經查證發現該男子為越南籍移工良姓男子，身上持有一張金融卡，口袋中更裝滿紙鈔。由於機車懸掛失竊車牌，員警隨即將其帶回派出所進一步調查。

透過翻譯人員溝通，良嫌坦承為詐騙集團的取款車手，騎乘懸掛失竊車牌的機車，並受上手指使持金融卡至超商提領現金。現場查獲提款卡1張、12萬1100元、失竊車牌1面及毒品吸食器等證物。全案依刑法竊盜罪、洗錢防制法、毒品危害防制條例等罪嫌，移送臺灣彰化地方檢察署偵辦。

▲平頭男移工當車手遭員林警方逮捕。（圖／警方提供）