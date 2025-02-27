　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

口袋塞滿12萬現金！經過派出所詭瞄一眼　白目車手被逮　　

記者唐詠絮／彰化報導

彰化大村鄉1名白T男，騎機車經過村上派出所時，特意轉頭瞄了一眼後，將機車停在派出所對面超商進入提款，員警驚覺有異狀立刻尾隨，赫然發現機車竟懸掛失竊車牌、機車內還有吸食器，男子見到警方嚇得承認自己是移工，擔任取款車手，從口袋內掏出2大把現金逾12萬元，還有一張提款卡，警方偵訊後依涉竊盜、毒品及洗錢等罪嫌將他移送。

▲彰化有男移工當車手遭逮。（圖／警方提供）

▲平頭男移工當車手遭員林警方逮捕。（圖／警方提供）

員林分局表示，村上派出所警員許宏祥於114年2月19日中午12時許，準備出勤時發現一名騎乘機車的男子行跡可疑，該男子經過派出所時刻意偷瞄，此異常舉動引起許員警覺。隨後，該男子將機車停放在對面超商，經查詢車牌發現為失竊車牌，許員立即衝過馬路前往超商查緝。

▲彰化有男移工當車手遭逮。（圖／警方提供）

▲彰化男移工當車手遭逮。（圖／警方提供）

該男子進入超商後，直接走向ATM提款，過程中眼神飄忽、東張西望，見到員警進入超商後，立即調頭假裝滑手機，企圖躲避盤查。然而，許員早已鎖定其一舉一動，經查證發現該男子為越南籍移工良姓男子，身上持有一張金融卡，口袋中更裝滿紙鈔。由於機車懸掛失竊車牌，員警隨即將其帶回派出所進一步調查。

透過翻譯人員溝通，良嫌坦承為詐騙集團的取款車手，騎乘懸掛失竊車牌的機車，並受上手指使持金融卡至超商提領現金。現場查獲提款卡1張、12萬1100元、失竊車牌1面及毒品吸食器等證物。全案依刑法竊盜罪、洗錢防制法、毒品危害防制條例等罪嫌，移送臺灣彰化地方檢察署偵辦。

▲彰化有男移工當車手遭逮。（圖／警方提供）

▲平頭男移工當車手遭員林警方逮捕。（圖／警方提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
516 2 6020 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
iPhone 16e開箱！　實拍、外觀曝光
LIVE／超美！曾智希、陳志強婚禮登場
陳志強賣掉「3張台積電」豪砸300萬　萬豪婚禮53桌寵曾智希
曾智希、陳志強婚禮伴娘、伴郎團曝光！賓客全大咖
快訊／《開心鬼》黃百鳴涉內線交易！　獲准85萬保釋候審
快訊／奧斯卡影帝離世　「一屋三命」妻子、愛犬陳屍家中
大嫂頭顱幾剩白骨！　脖子也不見了
獨／衝檢察官家自焚亡　雲林男背景曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

幫業者快速領到工程款！竹崎鄉公所臨時人員收賄2300元　遭判刑11月

80歲翁陷愛情詐騙！「德籍護師」未婚妻被綁架　急買點數要贖人

情侶吵架妙齡女半夜站路中間！網笑：公主請上車　危險畫面曝

獨／詹江村控八炯妨害自由2人現身士檢　他曝檢察官「潑冷水」過程

碎屍3人命案尋獲兇嫌大嫂頭顱　高大成：其他2顆應很快浮現

基隆母伴女兒乾屍6年　高大成質疑：有人教她如何保存遺體

獨／衝檢察官家自焚亡　雲林男背景曝：亂摸友人遺孀胸判刑4月

快訊／涉猥褻被判刑驚悚自焚　他衝檢察官老家神明廳引火身亡

碎屍魔大嫂頭顱幾剩白骨！脖子也不見了　殘存皮肉成比對關鍵

口袋塞滿12萬現金！經過派出所詭瞄一眼　白目車手被逮　　

砂石車闖紅燈撞機車 騎士送醫搶救不治 #土城

土城 #砂石車 闖紅燈釀禍！騎士遭撞搶救不治

2名女性朋友才下車就出事！　37歲男開BMW失控撞4車

籃籃啦啦隊生涯最後一舞　見中華隊晉級淚灑應援告別

【水泥包膜？】#桃園 工地爆模！ 15車遭波及車主氣炸

男僅訂單程機票去柬埔寨　航空公司＋航警聯手攔阻

恭喜 #中華隊 #晉級 2026 #WBC ！大家拿到「晉級門票」的反應超可愛XD

禾浩辰遭問鬼鬼生女　蔡昌憲幫救場：不敢問

#內湖 女直衝左轉道猛撞2車！女騎士夾斷腿送醫

納豆.依依登記結婚「忘帶身分證」　驚險壓線：跟我們的人生一樣！XD

幫業者快速領到工程款！竹崎鄉公所臨時人員收賄2300元　遭判刑11月

80歲翁陷愛情詐騙！「德籍護師」未婚妻被綁架　急買點數要贖人

情侶吵架妙齡女半夜站路中間！網笑：公主請上車　危險畫面曝

獨／詹江村控八炯妨害自由2人現身士檢　他曝檢察官「潑冷水」過程

碎屍3人命案尋獲兇嫌大嫂頭顱　高大成：其他2顆應很快浮現

基隆母伴女兒乾屍6年　高大成質疑：有人教她如何保存遺體

獨／衝檢察官家自焚亡　雲林男背景曝：亂摸友人遺孀胸判刑4月

快訊／涉猥褻被判刑驚悚自焚　他衝檢察官老家神明廳引火身亡

碎屍魔大嫂頭顱幾剩白骨！脖子也不見了　殘存皮肉成比對關鍵

口袋塞滿12萬現金！經過派出所詭瞄一眼　白目車手被逮　　

幫業者快速領到工程款！竹崎鄉公所臨時人員收賄2300元　遭判刑11月

台灣文學外譯推手杜國清85歲辭世　文化部表達哀悼與不捨

中職季前註冊名單出爐！樂天49人居冠　味全洋將最多已註冊3人

曾智希證婚儀式藏洋蔥！陳志強會場「主桌留空位」只放一朵康乃馨

30歲女開「6條件」徵男友！網曝關鍵：「這1點」刪掉75%男生

宋羽葤「去年就知小優傳謠」　公開完整時間線…三度說她靠關係

聯發科2024下半年每股配25元　股東會預計5月29日舉行

228連假台東警方加強交通疏導　確保行車順暢

赴日旅遊注意！JR九州鐵路周遊券4月調漲　最高漲幅25%

新北社宅＋2！三重、土城新增739戶　周遭環境一次看

金鐘國冰箱「小菜放1年」！　咖啡隔夜喝…逼瘋《RM》成員

社會熱門新聞

大賣場停車場上演活春宮　男女主角身分曝

家樂福停車場「賓士開門」活春宮　業者提告

即／高雄碎屍案找到人頭了！身分待鑑識

警證實碎屍案找到「幾乎完整」人頭　地點曝

高雄港區撈起一顆人頭　相驗結果讓警方挫咧等

女兒遺願「7年後下葬」！母伴屍6年開冷氣保存

只解除禁見12天！柯文哲阻柯媽發言　怒瞪公訴檢察官

即／高雄碎屍案！保全驚見球狀物水上漂　鑑識確認為「大嫂頭顱」

快訊／柯文哲聲請解除禁止接見通信！　北院裁定曝光

貪431萬落淚改口認了！女議員二審減輕判5年半

即／柯文哲聲請解除禁見！柯媽手帕掩面痛哭抵北院

發財金6成變呆帳！泡麵土地公被迫停辦

寵物餐廳老闆出軌女員工　闆娘提告結果曝

即／猥褻女助理判8月　宥勝繳200萬換緩刑

更多熱門

相關新聞

去完日本被盯上！她跟羅蘭視訊卻遭騙

去完日本被盯上！她跟羅蘭視訊卻遭騙

「請砲小力一點，我知道自己錯了。」一名女網友發文透露，她在1月的時候，前去日本看有著「日本第一男公關」封號的羅蘭（Roland），之後回台，就被自稱是「羅蘭」的人私訊，由於對方能說出消費細節，所以她就沒有多想，直到後來被要求支付租車費用1萬5000元，她才驚覺可能受騙。貼文曝光後，引起網友關注。

瞎扯「買鰻魚苗」!騙阿公急匯160萬　手機對話露餡了

瞎扯「買鰻魚苗」!騙阿公急匯160萬　手機對話露餡了

男假冒消防員！霸占瑪莎拉蒂載妹畫面曝　

男假冒消防員！霸占瑪莎拉蒂載妹畫面曝　

發財金6成變呆帳！泡麵土地公被迫停辦

發財金6成變呆帳！泡麵土地公被迫停辦

大賣場停車場上演活春宮　男女主角身分曝

大賣場停車場上演活春宮　男女主角身分曝

關鍵字：

彰化移工車手員林大村詐騙毒品

讀者迴響

熱門新聞

大賣場停車場上演活春宮　男女主角身分曝

吃自助餐「2道菜」別夾！　營養師吐原因

家樂福停車場「賓士開門」活春宮　業者提告

洪總16年前一席話被罵翻！球迷：先知總是寂寞

騙國中生買飲料爆米花還暗槓　威秀影城認了

《花邊教主》蜜雪兒雀柏格離世

即／高雄碎屍案找到人頭了！身分待鑑識

警證實碎屍案找到「幾乎完整」人頭　地點曝

若中國攻打台灣？美國務卿「堅決表態」

中選會：19立委罷免案可進二階連署　9立委未達一階門檻

9旬翁剛下葬　4親人辦完喪事當晚全身亡

限1天！全家咖啡買3送3、7-11買7送7

高雄港區撈起一顆人頭　相驗結果讓警方挫咧等

彰化大賣場「賓士活春宮」　被爆是賣場慣犯

High咖轟節目組不要臉　吳宗憲4字回應

更多

最夯影音

更多

砂石車闖紅燈撞機車 騎士送醫搶救不治 #土城

土城 #砂石車 闖紅燈釀禍！騎士遭撞搶救不治

2名女性朋友才下車就出事！　37歲男開BMW失控撞4車

籃籃啦啦隊生涯最後一舞　見中華隊晉級淚灑應援告別

【水泥包膜？】#桃園 工地爆模！ 15車遭波及車主氣炸

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面