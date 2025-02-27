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情侶在海灘「後浪推前浪」　被阻止仍繼續激戰！完事後淡定走入海裡

▲▼外國一對男女在泰國海灘上演活春宮。（圖／翻攝自Facebook）

▲外國一對男女在泰國海灘上演活春宮。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

泰國芭達雅近日上演活春宮事件，18歲泰國男子布（Bew）與友人經過克雷廷萊海灘（Krathing Lai）時，意外發現一對外國情侶正在沙灘上「後浪推前浪」。看不過眼的布立刻上前勸告2人返回飯店「激戰」，不料卻遭這對男女無視，不顧旁人目光繼續在岩石上發生性行為，還發出激烈聲音，不僅引起其他遊客關注，影片隨後也在網上引發瘋傳。

據泰媒The Thaiger報導，這起事件發生於2月22日晚間。當時，布與4名朋友正在海灘上散步。由於當地夜晚較為安靜且光線昏暗，布與好友為確保安全，選擇往人群較多的地方走去。不久後，他們突然聽見海灘傳來陣陣女聲，布與友人以為有人遇險，連忙循聲望去，豈料卻見到一名半裸的外國女子與其裸露的男伴正在岩石區發生性行為。

布告訴媒體，這名女生「叫得很大聲」，他的一名朋友立刻拿出手機錄下這一幕，隨著聲音越來越大，其他遊客也開始注意到這對男女的行為。布認為海灘不應該發生這種事，於是上前勸阻2人離開，不料這對外國情侶不僅未立即停止，還繼續公然在眾人面前上演活春宮，直到結束後才步入海水中清洗身體。

布表示，他對於外國遊客在公開場所如此行為感到震驚，認為他們應該回到飯店，而不是在海灘上影響他人。報導稱，由於克雷廷萊海灘夜晚人流較少、燈光昏暗，因此這已不是當地第一次發生類似事件。儘管布與好友未報警，但根據泰國《刑法》第338條，這對情侶在公共場所發生性行為的舉動可能面臨最高5000泰銖（約新台幣4880元）的罰款。

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