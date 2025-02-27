招攬33人赴中旅遊　基隆孝岡里長被控《反滲透法》無罪

▲招攬12名里長赴中旅遊涉介選，基隆孝岡里長吳石金獲判無罪。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市信義區孝岡里長吳石金於2023年11月邀請12名里長及親友等33人前往中國旅遊，遭控接受中國山東省煙台市台辦的招待，並於行程中透過餐會影響2024年總統、副總統選舉的投票意向。檢方依《反滲透法》、《總統副總統選舉罷免法》及《公職人員選舉罷免法》等罪名對他提起公訴。基隆地方法院審理後認定，檢方證據不足，無法證明吳石金透過旅遊影響選舉，最終判決無罪。

起訴書指出，吳石金邀請基隆市信義區12名里長及其親友共33人，於2023年11月21日至26日前往中國山東旅遊。行前團員僅需繳交新台幣5500元，抵達中國後，每人另獲人民幣1,100元（約新台幣4,950元）。全程住宿高級飯店，食宿、交通及旅遊費用均由中國山東煙台市台辦支付，使該次旅遊幾乎無需自費。

旅遊期間，煙台市台辦多名官員與團員餐敘，並發表「X黨是自己兄弟」、「不要支持X黨與主張祖國分裂的政黨」等言論。檢方因此認定，吳石金涉犯反滲透法、總統副總統選舉罷免法及公職人員選舉罷免法等罪。

法院審理後認為，儘管有證人證稱吳曾討論旅費退款事宜，並退還部分款項給煙台市台辦，但檢方未能提出具體證據證明中共政權提供額外資助，或吳石金藉此影響選舉。

此外，多名旅遊團員證實，吳石金曾提醒旅遊期間不談論政治，也未要求里長們支持特定候選人。即使中國官員曾發表「兩岸一家親」、「兩岸和平」等言論，並提及「不希望有戰爭」、「國民黨是自己兄弟」等內容，但未直接要求支持國民黨，且相關言論並非出自吳石金之口。

綜合考量後，法院認定檢方證據不足，無法證明吳石金透過不正當利益影響選舉，因此判他無罪。