莊瑞雄進駐輔選2026台東大選　基層：陳瑩是適合縣長人選

▲民進黨將力拼2026台東縣長選舉。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

民進黨中央黨部26日召開中常會時，賴清德主席表示感謝立委莊瑞雄，自從2015年補選上屏南的立委，十年來為屏東爭取建設、為鄉親服務不遺餘力。本屆立委選舉本黨在台東失利，去年起莊瑞雄委員除了繼續服務屏東，賴清德主席也特別指派他認養台東，是不分區立委認養選區服務中幅員最廣的，非常辛苦，這8個月來的努力，受到地方高度肯定。在接下來2026年九合一的選舉，台東能不能藍天變綠地是非常指標性的一戰，同時也希望能將立委席次嬴回來。因此，要請莊瑞雄集中資源，全力經營台東，輔選縣長選舉。

台東縣黨部主委張鈺晨表示，萬分感謝賴清德主席指派莊瑞雄委員來認養台東協助民眾服務以及輔選工作，地方黨部也會全力支援莊瑞雄委員，在2026的縣長選舉，將一起輔選陳瑩委員競選，期望能夠讓台東翻轉，台東需要更大的進步，而這個進步只有透過政黨輪替，改變地方治理思維，台東才有希望。

張鈺晨強調，陳瑩是最合適的台東縣長人選，除了有五屆立委的豐富經驗，又加上有原住民的身份，更能符合台東多元族群的特性，其父親陳建年老縣長政績豐碩，更是台東人讚揚的前縣長，一人當選兩人服務，未來我們將推出翻轉台東、造福台東的各項政見，爭取台東人的認同。張主委同時也表示將藉助莊瑞雄委員，整合2024立委選舉造成分裂的情況，如果台東能成功罷免不適任立委黃建賓，也希望能夠把立委席次爭取回來。