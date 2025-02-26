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當年捨北一女選擇在地升學　二信雙姝學測亮眼！曝讀書秘訣

▲二信雙姝學測亮眼曝讀書秘訣。（圖／基隆二信中學提供）

▲二信雙姝學測亮眼曝讀書秘訣，基隆學測最高級分張粲禾（右）、曾竹慧（左）。（圖／基隆二信中學提供）

記者郭世賢／基隆報導

114年大學學測成績於昨（25日）公布，基隆二信高中的曾竹慧和張粲禾在四科學測組合中獲得最高分59級分，兩人的成績位列國英數A自成績組合的全國前0.47%，僅有355人達到此水平。值得一提的是，她們在國中會考時均取得優異成績，足以進入北一女中，但她們選擇直升二信高中普通科頂大班，如今再次證明自己的實力。

二信高中教務主任游嘉宜指出，該校學測成績50級分以上的學生有14人，自然組達到前標的有42人，佔35.3%，社會組達到前標的有35人，佔51.5%。這些數據均明顯超越全國前25%的比例，顯示在地升學的選擇是正確的。曾竹慧和張粲禾的成功也成為基隆地區的雙標竿。

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曾竹慧表示，她在國中九年級時就確立了對程式設計的興趣，並深知「繁星入學是絕佳機會」，因此即使會考成績5A++足以進入北一女，她仍選擇留在二信高中。三年來，她完全沒有補習，憑藉主動學習和學校資源的支持，不僅學業成績優異，還在資訊學科競賽、APCS資訊能力檢測及台大資訊之芽培訓計畫中累積了豐富的經驗。她計劃通過繁星推薦申請台灣大學資工系。

張粲禾同樣放棄北一女的機會，她認為通勤時間不划算，選擇就近讀高中不僅保持了競爭力，還多了時間可以運用。她從小立志成為牙醫，在學校接受了PBL訓練，並由廣設科專業老師指導素描雕塑，數理學科競賽更是進軍全國賽。她認為這些資源即使在台北的學校也難以獲得。

張粲禾及曾竹慧分享他們的學習經驗，強調高中階段應及早確定目標，才能在廣泛的學習中找到方向。她們建議學生在課業上盡量預習課本內容，遇到不懂的地方可以請教老師或同學，並在課堂上求解。

對於英文和數學這兩門讓多數高中生感到困難的科目，她們的共同點是「自律」，要求自己在特定時間內專注完成學習進度。英文單字可以通過主題性文章來記憶，數學則需要多練習並真正理解，相信投入的時間終將有回報，而不僅僅追求解題技巧的速解。

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