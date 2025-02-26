快訊／四接環評通過！附加3決議：台電應增加土壤及地下水監測

▲四接環評大會發生支持與反對四接民眾推擠互罵，最終環評委員仍通過四接開發案。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

環評大會今（26日）審查台電第四天然氣接收站（四接），儘管環團以台電隱匿土壤污染超標為由反對，但環評委員最終仍以共識決通過開發案，並提出3點附加決議，包括要求台電應將108年至今的土壤與地下水自主調查報告資料，納入開發案定稿附錄，增加土壤及地下水監測計畫地點、項目及頻率，後續應積極依照土壤及水污染防治法辦理。

眾所矚目的台電基隆協和電廠第四天然氣接收站，今年1月在第6次環評初審會議中，決議以「建議通過」及「不同意開發」，兩案併陳送環評大會審查。環評大會今日召開，但是一早環團就抗議登記發言後還要抽籤，隨後在環團抗議下，開放有登記民眾入場。

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不過，今天上午會議爭吵不斷，首先程序發言就引發與會民眾對罵。隨後反對四接的環團認為，台電隱匿土壤污染超標問題，應該先查證完再開會。反對四接民眾更衝到主席前面，大喊「程序違法，立即散會」，甚至一度發生推擠，主席只好裁示休息。

▲反對四接民眾不斷以「會議無效」等聲音，干擾環評大會進行。（圖／記者許敏溶攝）

環評大會休息到中午12點之後繼續開會，但反對四接民眾則持續呼喊「立即散會」、「會議無效」等口號，試圖干擾會議進行，引發支持四接民眾不滿，雙方爆發推擠與言語衝突，最終支持四接民眾以退場表達抗議。在環團干擾聲中，台電完成報告，登記民眾也順利完成發言。

隨後環評委員進行內部審議，經出席環評委員逐一討論各項議題後，出席委員認為資訊足夠且經過充分討論，在提出3項附加決議後，最終以共識決通過四接環評開發案。

3項決議首先是民眾於環境影響評估審查委員會提供的協和電廠土壤污染調查報告，開發單位（台電）應將108年至今的土壤與地下水自主調查報告資料，納入定稿附錄，增加土壤及地下水監測計畫地點、項目及頻率，後續應積極依照土壤及水污染防治法辦理。

其次，環評委員要求開發區海域棲地營造應使用高孔隙度硬底質覆蓋，且不減少海域填海造地區域的原硬底質面積，以提高海域生態生產力。最後則是開發單位應確認珊瑚分類正確性。

▲環評委員討論通過四接開發案，但提出要求台電積極辦理土壤污染問題等3項附帶決議。（圖／記者許敏溶攝）