中俄聯手抗美？　陸外交部批盧比歐「挑撥離間」：完全徒勞

▲大陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）

記者陳冠宇／綜合報導

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）表示，俄羅斯過於依賴中國，中俄兩國都是核大國，可能會聯手對抗美國。大陸外交部回批，中俄發展戰略和外交政策是長遠的，「美方對中俄關係挑撥離間完全是徒勞的」。

《彭博》報導，盧比歐制定美國應對俄羅斯與中國密切關係的戰略，稱華盛頓希望在不造成分裂的情況下，淡化這兩個核大國之間的關係。

「我不知道我們是否能完全成功地讓他們脫離與中國人的關係，」盧比歐對保守派媒體Breitbart News說道，「我也不認為讓中國和俄羅斯勢不兩立有利於全球穩定，因為他們都是核國家。」

盧比歐警告稱，如果莫斯科成為北京「永遠的小夥伴」，兩個核大國一起對抗華盛頓，那對美國也不是好事。

▼美國國務卿盧比歐。（圖／達志影像／美聯社）

對於此番表述，大陸外交部發言人林劍27日主持例行記者會時做出回應。

林劍表示，中俄作為兩個大國，彼此的關係具有強大的內生動力，不受任何第三方影響。

林劍強調，中俄兩國的發展戰略和外交政策是很長遠的，任憑國際風雲變幻，中俄關係都將從容前行。「美方對中俄關係挑撥離間完全是徒勞的。」

此前，大陸國家主席習近平於24日應約與俄羅斯總統普丁通電話。習近平說，中俄是搬不走的好鄰居，是患難與共、相互支持、共同發展的真朋友。中俄關係具有強大內生動力和獨特戰略價值，不針對第三方，也不受任何第三方影響。

普丁當時表示，發展對華關係是俄方著眼長遠作出的戰略選擇，絕非權宜之計，不受一時一事影響，不受外部因素干擾。「當前形勢下，俄中保持密切溝通符合兩國新時代全面戰略協作夥伴關係精神，也將釋放俄中在國際事務中發揮穩定作用的積極信號。」