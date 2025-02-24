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大陸 大陸焦點 特派現場

澤倫斯基盼中國「阻止普丁」　陸喊為和談鋪路搭橋

▲▼美國總統川普（Donald Trump）、中國國家主席習近平和俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。（組圖／路透）

▲習近平（左起）、川普和普丁。（組圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基昨晚表示，中國可以幫助烏克蘭「阻止普丁」，希望在恢復和平與未來重建中，得到中國的幫助。對此，大陸外交部今（24）日表示，中方一直致力於為止戰凝聚共識，為和談鋪路搭橋，將繼續為推動危機政治解決發揮建設性作用。

在大陸外交部下午的記者會之後，央媒公布大陸國家主席習近平與俄羅斯總統普丁通電話的消息。習近平強調，中方樂見俄羅斯及有關各方為化解危機作出積極努力。

據央視新聞引述，普丁介紹了俄美接觸最新情況和俄方在烏克蘭危機問題上的原則立場，表示俄方致力於消除俄烏衝突根源，達成可持續和長久的和平方案。

▼大陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝自大陸外交部）

▲▼中國大陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）

此前，澤倫斯基23日下午在基輔舉行記者會，他表示，希望能夠在烏克蘭停止戰爭，恢復和平和未來重建中，得到中國的幫助，並表示烏克蘭願意與中國為此而開展對話。他更說，中國可以幫助烏克蘭阻止普丁並尊重其領土完整。

俄烏衝突爆發已經三年，美國總統川普也曾表示，中國可以為結束俄烏衝突發揮作用。有媒體在例行記者會上提問，中方是否有新的計劃或倡議為促進烏克蘭和平作出積極貢獻？

大陸外交部發言人林劍回應稱，中方在烏克蘭危機問題上的立場是一貫的、明確的。危機全面升級以來，中方一直與有關各方保持溝通，致力於為止戰凝聚共識，為和談鋪路搭橋。

林劍強調，「中方將始終堅定站在和平一邊，秉持客觀公正立場，繼續同國際社會一道，為推動危機政治解決發揮建設性作用」。

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