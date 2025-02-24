限制中國投資　陸外交部批「損害美國自身利益」

▲大陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）

記者陳冠宇／綜合報導

美國近日發布一系列關於中美經濟關係聲明，包括對美國的投資限制，以及一份美國貿易代表署（USTR）對中國造船業的報告。大陸外交部表示，已向美方提出嚴正交涉，同時批評美國將中國企業和中國市場拒之門外，最終損害的是美國自身的經濟利益和國際信譽。

美國總統川普21日簽署「美國優先投資政策」（America First Investment Policy）備忘錄，其中包括指示美國外來投資審查委員會（CFIUS）限縮中國在戰略領域的投資。

對此，大陸外交部發言人林劍24日主持例行記者會時表示，相關內容以國家安全為由，將中國列為「外國對手」，採取各種歧視性措施，強化對華雙向投資的限制。

林劍強調，「中方對此強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉」。

林劍指出，美國加嚴對中國赴美投資的安全審查，嚴重打擊中國企業對美的投資信心，破壞的是美國自己的營商環境。加碼限制美國對華投資，是人為干預美國企業的自主決策，扭曲兩國的投資往來。

林劍進一步強調，美國將中國企業和中國市場拒之門外，最終損害的是美國自身的經濟利益和國際信譽。

「中方敦促美方遵守國際投資貿易規則，尊重市場經濟規律，停止將經貿問題政治化、武器化，停止損害中國的正當發展權利。中方將採取必要手段堅決維護自身的合法權益」，林劍說。

另外，美國貿易代表署21日宣布，將對中國海事、物流、造船等領域採取限制措施徵求公眾意見。

對此，林劍強調，美方出於國內的政治需要，濫用301調查手段，嚴重違背了世貿（WTO）規則，是對多邊貿易體制的進一步破壞，中方對此強烈不滿，堅決反對。

林劍指出，「我們敦促美方尊重事實和多邊規則，立即停止錯誤做法。中方將採取必要的手段捍衛自身的合法權益」。