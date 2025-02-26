「女戰狼」華春瑩添新身分　任職中國—中東歐國家合作秘書處

▲華春瑩。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

「中國—中東歐國家合作秘書處」官網今（26）日更新顯示，曾被稱為「女戰狼」的大陸外交部副部長華春瑩已任該處秘書長。此前擔任中國—中東歐國家合作秘書處秘書長的大陸外交部原副部長鄧勵，已出任駐法國兼駐摩納哥大使。

「戰狼」一詞最初來源於大陸民族主義電影系列《戰狼》，過去數年，「戰狼外交」曾是大陸外交風格中的主流，發言人華春瑩、耿爽、趙立堅等人都因媒體高曝光率成為「戰狼」的代表性人物。

被外界稱為「女戰狼」、1970年出生的華春瑩，畢業於南京大學。她曾在大陸外交部西歐司、駐新加坡大使館、駐歐盟使團等工作，2010年任歐洲司參贊。2012年，華春瑩擔任外交部新聞司副司長、新聞發言人，是大陸外交部歷史上第五位女發言人。

去年5月，華春瑩獲任命為大陸外交部黨委委員、副部長，成為大陸第3位女性副外長；今年1月15日，大陸外交部網站更新後顯示，華春瑩已卸任大陸外交部發言人一職。

▲華春瑩已任中國—中東歐國家合作秘書處秘書長。（圖／翻攝自中國—中東歐國家合作秘書處官網）

《澎湃新聞》今（26）日報導，華春瑩已任中國—中東歐國家合作秘書處秘書長。

中國—中東歐國家合作秘書處網站介紹，該單位是中方機構，設在大陸外交部，負責協調中國—中東歐國家領導人會晤、國家協調員會議等重大活動的籌備、舉辦和成果落實，協調組織經貿論壇等各類合作機制活動，以及溝通協調中國—中東歐國家合作其他各類事宜。

該秘書處設有秘書長、執行秘書長、副秘書長，目前分別由華春瑩、李健、曹蕾等大陸外交官員擔任。該秘書處辦公室設在大陸外交部歐洲司，負責處理日常事務。