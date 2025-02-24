俄烏戰事未歇　習近平應約與普丁通話

▲川普上任後，普丁與習近平進行視訊通話。（資料照／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

在中俄外長會面，並論及烏克蘭危機之後，大陸國家主席習近平今（24）日下午應約與俄羅斯總統普丁通電話。此消息由央視新聞首先發出，但是尚未披露兩人通話內容。

俄羅斯國際傳真社（Interfax）21日曾報導，習近平與普丁將很快通話。克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）也提到，普丁將與習近平通電話，預計會向中方闡述俄美會談情況。

俄羅斯衛星通訊社當時指出，普丁此前表示，近期會向金磚國家夥伴國領導人闡述俄美會談成果。

▼王毅20日在南非約翰尼斯堡會見拉夫羅夫。（圖／翻攝自大陸外交部網站）

此前，大陸外交部長王毅20日在南非約翰尼斯堡出席二十國集團（G20）外長會議期間，會見俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）。王毅當時表示，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係正在向更高水準、更廣維度邁進；雙方互利合作穩中有進，戰略協作緊密有效。

王毅還說，無論形勢如何演變，中俄友好的根基牢不可破，大國的國際道義責無旁貸。雙方要深化中俄戰略協作，堅定維護以聯合國為核心的國際體系，捍衛全球南方國家正當權益，推動構建平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化。

據大陸外交部引述，拉夫羅夫當時介紹了烏克蘭危機最新發展和俄方考慮，表示俄方著眼解決危機的根源問題，致力於尋求達成公平、可持續、符合聯合國憲章的和平方案。

拉夫羅夫強調，俄方重視中方秉持的客觀、公正立場以及與巴西等國發起的「和平之友」小組，願與中國保持溝通，與南方國家加強合作。王毅則闡述中方一貫立場，表示中方將繼續為勸和促談、政治解決危機發揮建設性作用。